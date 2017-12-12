Ertuğruloğlu, KKTC’de yaşayan İngilizlerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “50 yıl süren ve başarısızlığı kanıtlanan müzakerelerin Kıbrıs Türk halkının gerektiğinden fazla zamanını aldığını” belirterek, “Yapılması gereken KKTC’yi geliştirmek ve bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin mutlu olacağı bir ülke yaratmaktır” dedi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının adadaki haklarına ve eşitliğine Anavatanı Türkiye ile sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti.

Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’de yaşayan İngilizlerle Girne Acapulco Otel’de düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıya yüzün üzerinde İngiliz katıldı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC devletinin bu topraklarda yaşayan herkesin mal ve can güvenliğinin, huzurunun, refahının ve yatırımlarının güvencesi olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, “KKTC bizim devletimiz, bu topraklar bizim vatanımız. Bayrağımız bu topraklar üzerinde dalgalanıyor. Biz Kıbrıs adasının eşit ortağıyız. Kıbrıs Türk halkı her şartta haklarına ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Bugün Kıbrıs’ta dalgalanan bayrağı ve devleti vardır. Bu ada hiçbir zaman Helen adası olmadı ve hiçbir zaman da olmayacak. Kıbrıs Türk halkı adadaki haklarına ve eşitliğine Anavatanı Türkiye ile sahip çıkmaya devam edecek” dedi.

Kıbrıs’taki gerçekleri bilen garantör ülke İngiltere’nin bunlara saygı duyması gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bir süre önce KKTC’de yaşayan İngilizlerle bir araya gelen ve KKTC’ye yönelik olumsuz sözler sarf eden İngiltere Yüksek Komiseri’ni eleştirdi.

Ertuğruloğlu, adada iki devlet olduğunu ve bunun tüm uluslararası camia tarafından bilindiğini ifade ederek, Kıbrıs sorununun tarihçesini anlattı ve Kıbrıs Türk halkının eşit ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden atıldığını anımsattı.

Rumların şu anda bu cumhuriyeti yasa dışı olarak tek başlarına haksız şekilde işgal ettiklerini, Kıbrıs Türk halkına da izolasyon uyguladıklarını kaydeden Ertuğruloğlu, bunu en iyi bilen garantör ülke İngiltere’nin olanları görmezden geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı, bu da yetmezmiş gibi İngiltere’nin bir yetkilisinin buraya gelip KKTC’de yaşayan toplumuna yönelik diplomatik ilişkilere yakışmayan açıklamalar yaptığını, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Ertuğruloğlu, İngiltere Yüksek Komiseri’nin, “KKTC’nin tanımasının tehlikeli olacağı” açıklamasına yönelik, Kıbrıslı Türkler ile Rumların kurduğu ve bir ortaklık cumhuriyeti olan Kıbrıs Cumhuriyetini tek başına Rum Cumhuriyeti’ne dönüştüren Rum Yönetimi’ni nasıl tanıdığını sordu ve bunu açıklamasını istedi.

Kıbrıs’ta 50 yıl boyunca süren müzakerelerde herşeyin konuşulduğunu, Kıbrıs Türk halkının hiçbir aşamada müzakereden kaçmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, ancak artık 50 yıllık müzakere zeminin bittiğini, yeni sürecin artık devletten devlete ve eşitlik temelinde yapılabileceğini belirtti.

Ertuğruloğlu, eski süreçle müzakerelerin kaldığı yerden başlamasının söz konusu olmadığını belirterek, Kıbrıs’ta yeni bir sayfa açılmasının gerekliliğine değindi ve KKTC’nin yeni sürece ilişkin önündeki seçeneklerini sıraladı.

Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının artık başarı şansı olmayan bir müzakere süreci yürütmek istemediğini belirterek, Kıbrıs konusunda yeni sürecin seçimlerin ardından oluşacak hükümet modeline göre yeniden şekilleneceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 50 yıl süren ve başarısızlığı kanıtlanan müzakerelerin Kıbrıs Türk halkının gerektiğinden fazla zamanını aldığını da belirterek, artık yapılması gerekenin KKTC’yi geliştirmek ve bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin mutlu olacağı bir ülke yaratmak olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İngilizlerin sorularını da yanıtladı.

Ayrıca, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sağlık bakanlıklarından bürokratlar, KKTC’de yaşayan İngilizlerin ikamet, gümrük, mülkiyet, ulaşım gibi konulardaki sorunlarına ilişkin soruları cevapladı.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Genel Müdürü Kemal Köprülü ile Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkilileri de eşlik etti.