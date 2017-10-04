Ertuğruloğlu: Şahsıma ve bakanlığıma yönelik açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, basında bakanlığı ile ilgili çıkan haberler ve şahsına yönelik açıklamalara yarın yanıt vereceğini açıkladı.

Ertuğruloğlu, bakanlığı ve şahsına yönelik açıklamalara geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle yanıt veremediğini yarın kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapacağının bildirdi.

Ertuğruloğlu açıklamasında “Geçirdiğim gribal enfeksiyon nedeniyle başta Sayın Mustafa Akıncı olmak üzere, yanıtlanması gerekenlere bugün yanıt veremiyorum. Bugünkü sessizliğim; söyleyecek sözüm olmadığından değil, İnşallah yarın çok daha kapsamlı açıklamalarla kamuoyunu aldatmaya yönelik teslimiyetçilere hakettikleri yanıtları verme kararlılığımdandır..” dedi.