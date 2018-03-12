Esad rejimi İdlib'de anaokuluna saldırdı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Teftenaz beldesindeki Abdullah İbni Abbas Anaokulu'na yapılan hava saldırısında çoğunluğu çocuk 20 sivil yaralandı." dedi.

Yusuf, Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlerden Binniş, Maaret Mısrin ve Ram Hamdan'a düzenlediği hava saldırılarında da 4 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sivil Savunma ekipleri, hava saldırılarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Rejim temmuzdan beri ilk defa Dera'yı hedef aldı

Dera'daki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, rejim, Dera'yı temmuzdan bu yana ilk defa hedef alıyor.

Sabah saatlerinde başlayan hava saldırılarında ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 20 sivil yaralandı.

Dera ve batısındaki Kuneytra, 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgeleri içine alınmıştı.

Ancak 4-5 Temmuz'daki toplantı sırasında ABD ve Rusya, güney cephesi olarak anlandırılan bu bölgeyi Astana anlaşmaları kapsamından çıkarıp, ayrı bir güvenli bölge olarak ilan etmişti. Rejim, o dönemden bu yana güney cephesine hava saldırılarını durdurmuştu.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.