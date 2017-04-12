Esad’la olmaz

SURİYE’de kimyasal silah katliamı ve rejime yönelik ABD misillemesinin gündemin en üst sırasında yer aldığı, en güçlü yedi Batı ülkesinin oluşturduğu G7 dışişleri bakanları zirvesinden Esad iktidarına yönelik sert mesaj geldi. “Umut ediyoruz ki, Rusya hükümeti Esad’da güvenilir olmayan bir ortakla ittifak kurdukları sonucuna varır” diyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Rusya, biz ve bizim gibi düşünen müttefiklerimizle mi yoksa Esad, İran ve Hizbullah’la mı birlikte olacağını seçmek zorunda” dedi.

‘SONA YAKLAŞIYOR’

Bugün Rusya’da önemli temaslarda bulunacak ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, “Hepimiz için açık ki, Esad ailesinin saltanatı bir sona yaklaşıyor. Fakat sorun bunun nasıl sona ereceği ve görüşümüze göre geçiş sürecinin kendisi, birleşmiş bir Suriye’de kalıcılık ve istikrar için büyük önem arz edebilir” dedi. “Umudumuz Beşar Esad’ın bu geleceğin bir parçası olmamasıdır” diyen Tillerson, “Suriye ve Irak’ta ABD’nin önceliği DEAŞ’ın yenilgiye uğratılması olmaya devam edecektir” diye konuştu.

‘İKİYÜZLÜLÜK BİTMELİ’

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da, Rusya’ya verilen mesajı için şu ifadeleri kullandı: “Artık yeter. İkiyüzlülüğe son verilmeli ve siyasi sürece net bir dönüş yapılmalı. Bu, Rusya’ya yönelik saldırgan bir duruş değil, aksine net niyetlerle sunulmuş bir öneridir.”

BEYAZ SARAY’DAN HİTLER KARŞILAŞTIRMASI

SURİYE’de kimyasal silah katliamı ve rejime yönelik ABD misillemesinin gündemin en üst sırasında yer aldığı, en güçlü yedi Batı ülkesinin oluşturduğu G7 dışişleri bakanları zirvesinden Esad iktidarına yönelik sert mesaj geldi. “Umut ediyoruz ki, Rusya hükümeti Esad’da güvenilir olmayan bir ortakla ittifak kurdukları sonucuna varır” diyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Rusya, biz ve bizim gibi düşünen müttefiklerimizle mi yoksa Esad, İran ve Hizbullah’la mı birlikte olacağını seçmek zorunda” dedi.

‘SONA YAKLAŞIYOR’

Bugün Rusya’da önemli temaslarda bulunacak ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, “Hepimiz için açık ki, Esad ailesinin saltanatı bir sona yaklaşıyor. Fakat sorun bunun nasıl sona ereceği ve görüşümüze göre geçiş sürecinin kendisi, birleşmiş bir Suriye’de kalıcılık ve istikrar için büyük önem arz edebilir” dedi. “Umudumuz Beşar Esad’ın bu geleceğin bir parçası olmamasıdır” diyen Tillerson, “Suriye ve Irak’ta ABD’nin önceliği DEAŞ’ın yenilgiye uğratılması olmaya devam edecektir” diye konuştu.

‘İKİYÜZLÜLÜK BİTMELİ’

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da, Rusya’ya verilen mesajı için şu ifadeleri kullandı: “Artık yeter. İkiyüzlülüğe son verilmeli ve siyasi sürece net bir dönüş yapılmalı. Bu, Rusya’ya yönelik saldırgan bir duruş değil, aksine net niyetlerle sunulmuş bir öneridir.”

BEYAZ SARAY’DAN HİTLER KARŞILAŞTIRMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer dün günlük basın brifinginde konuştu. ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nda bile kimyasal silah kullanmadığını söyleyen Spicer, “Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alçalmamıştı” dedi. Spicer, daha sonra sözlerini düzelterek, “Hitler’in Esad gibi aynı yöntemle kendi halkına sarin gazı kullanmadığını” ifade etmek istediğini belirtti. Ancak Spicer’ın bu sözleri eleştiri oklarının hedefi oldu. Spicer, daha sonra yazılı bir açıklama yaparak sözlerinin Holocaust ile karşılaştırılmaması gerektiğini vurguladı.