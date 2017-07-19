Esentepe halk plajında kaza, 15 yaşındaki genç yaralandı

Havadis Gazetesi'nden Duygu Alan'ın haberine göre, Esentepe’de ikamet eden 15 yaşındaki Abbas Kurt, hafta sonu ailesi ile birlikte gittiği Esentepe Halk Plajı’nda başına gelen talihsiz kaza sonucu ciddi şekilde yaralandı.

Esentepe Belediyesi’ne ait trombolinde oynayan Kurt, trambolinin yırtılması sonucu beton zemine düşerek yaralandı.

Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürülen 15 yaşındaki Kurt’un sağ bacağında üç kırık tespit edildi. Kurt, ameliyata alındı.

Abbas Kurt’un kırık bacağına ameliyatta çivi takıldı. Kurt’un tedavisi gereği 1 ay süre ile ayağa kalkamayacağı kaydedildi.

Ailesinden alınan bilgiye göre, Abbas Kurt, ayağındaki çivilerin çıkarılması için 1 ayın sonunda yeniden ameliyat edilecek.

Kaynak: Havadis | Haberin Tamamı İçin Tıklayın