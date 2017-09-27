1.Lig’e çok iyi bir başlangıç yapan ve farklı Akova galibiyetiyle averajla ilk haftadan liderlik koltuğuna oturan Esentepe’de moraller bozuldu.

Esentepe takımının ligin başlamasına bir gün kala Türkiye’den getirdiği tecrübeli futbolcu Hasan Özçelik sakatlandı.

Kariyerinde Türkiye’de 3. Lig gol krallığı olan Hasan, hafta sonu oynanan Akova karşılaşmasında sahada bulunduğu 35 dakikalık sürede 2 gol atarak taraftarı heyecanlandırmıştı.

Maçta sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen tecrübeli golcünün çekilen MR sonucu arka adalesinde yırtık olduğu ve 2 ile 3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.