Eski bakan kaza yaptı
03/05/2017
Sağlık eski bakanlarından Ertuğrul Hasipoğlu Atakom Çemberi olarak bilinen bölgede trafik kazası geçirdi. Hasipoğlu'nun durumu iyi. Eski bakanın kullandığı Mercedes marka araca beton mikseri çarptı.
Kaza, bir beton mikserinin, Sağlık Eski Bakanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ertuğrul Hasipoğlu yönetimindeki Mercedes marka salon araca çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle salon araç yoldan çıkarak orta refüje girdi.
Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
Fotoğraf: Bertuğ Topal/Haber Yağmur Düşer