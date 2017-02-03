Eski başbakan da ABD’de pasaport kontrolüne takıldı

Norveç'in eski başbakanlarından Kjell Magne Bondevik, Başkan Trump'ın da katılacağı bir organizasyon için geldiği ABD'de, pasaportundaki İran damgası nedeniyle havalimanındaki polis tarafından alıkondu ve bir saat boyunca sorgulandı.

Diplomatik pasaport taşıyan Hıristiyan Halk Partili Kjell Magne Bondevik bir saat boyunca pasaport polisi tarafından sorgulandıktan sonra ABD’ye girişine izin verildi.

Geçtiğimiz hafta, ABD Devlet Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararname ile aralarında İran’ın da olduğu 7 ülkenin vatandaşlarına ABD’ye geçici olarak giriş yasağı getirmişti.

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Norveç’te 2001-2005 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenen Kjell Magne Bondevik ABD pasaport kontrolünce durdurulmasını kışkırtıcı olarak değerlendirerek, “Sorgulama bir saat sürdü. Bir saat boyunca İran’a niçin gittiğimi, ABD’ye seyahatimin nedenini sorup durdular. ABD’ye defalarca resmi ziyarette bulunmuş eski bir başbakandan korkmaları için bir neden yoktu.

Terör korkusunu anlayabiliyorum. Ancak bütün etnik gruplara bu şekilde davranamazsınız. Son on yılda çok şey ileriye gitti. Ancak bu davranış bazı büyük ülkelerin otoriter liderlerce yönetildiğini görmek endişe yaratıyor'” dedi.

Eski başbakan Kjell Magne Bondevik’e sorgulamasının ardından Donald Trump’ın da bulunacağı kilisede yemekli sabah ayin toplantısına katılmak için geldiği ABD’ye girmesine izin verildi.

(DHA)