Eski başkan Sanlı Çoban'a böbrek nakli

Ülke futbolumuzun ve Gönyeli’nin sembol isimlerinden eski başkan Sanlı Çoban bugün böbrek nakli ameliyatı olacak

Ülke futbolumuzun renkli isimlerinden olan ve özelde Gönyeli’ye hizmetleri ile adını duyuran Sanlı Çoban bugün hayati bir ameliyat olacak.

Uzun zamandır tedavi gördüğü böbreklerinden bugün ameliyat olacak Sanlı Çoban sevenlerinin duasını bekliyor. Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat olacak olan Sanlı Çoban’a böbrek nakli yapılacak.

Gönyelieski başkanlarından Sanlı Çoban’a Havadis ailesi olarak acil şifalar diler bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.