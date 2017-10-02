Eski Galatasaraylı futbolcunun AIDS olduğu kesinleşti

Süper Lig'de 2011-16 sezonları arasında Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue'de HIV virüsü tespit edildi. Fildişi Sahilli futbolcunun İngiltere'de yapılan testlerinde 'AIDS' olduğu kesinleşti.

KKTC ekiplerinden Türk Ocağı Limasol’un transfer ettiği ve sağlık kontrollerinden geçirdiği 34 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuda HIV virüsü olduğu anlaşıldı.

Oyuncunun menajeri olan Tekin Birinci, olayın duyulmaya başlandığı anlarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeye yer vermişti:

"Maalesef Eboue'nin sağlık sorunu gerçek ama hemen felaket tellallığı yapılmasın. Kan değerlerinde olumsuzluklar görüldüğü için bu gece İngiltere'ye uçacak, gerekli tetkikler orada yapıldıktan sonra sağlıklı bilgi edinebileceğiz."

Galatasaray formasıyla 101 maça çıkan Eboue, 5 gol ve 12 asiste imza atmıştı.