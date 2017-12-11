Eski Muteber kelimeler...

Modern dünyanın hiyerogliflere (resimyazı) yüz tutmuş ilerleyişinin ardından, son bir saygı duruşu da benden olsun istedim unutulmaya yüz tutmuş kelimelere...

Çok kaybolmadan sitemlerimde , tanıtmalıyım sizlere muteberciğimi . Aramızda muhakkak bilenler olacaktır , büyük bir selam olsun bilenlere buralardan .

Muteber ; Değerli , güvenilir, saygın, hatırı sayılır, dilimize Arapçadan geçen kelime, saygı görme manasındaki itibar kelimesinden türetilmiştir. Muteberliğini yitirmiş kelimelerden bahsederken onu anmadan olmazdı.

Tüm kelimeler güzel fakat bazıları diğerlerinden daha güzel. Gündelik yaşantımızdan uzak, bugünün ideolojilerinden muaf, başka başka dertleri olan, türlü türlü hikayesi olan kelimeler. Artık cümle içerisinde pek kullanılmadıkla rından, vakur bir sessizlikle kaderlerini bekleyen kadim kelimeler... Hayatlarımızdan tümden ellerini ayaklarını çekmezden evvel son bir saygı duruşu benimkisi.. Çünkü gidiyorlar; gidecekler ...

Globalleşen dünyanın yeniden hiyerogliflere dönüşünün arifesinde, son bir suni teneffüs benimkisi. Emoji devri yaklaşıyor, belki de kimilerimize göre devir başladı. Kelimeler ise hikayeleriyle, geçmişleriyle, melodileriyle, anlamlarıyla ve zenginlikleriyle fazla ağır geliyorlar gündelik yaşantılarımıza. Bir emoji kâfi geliyor aşkı anlatmaya ve başka bir emoji yetiyor bir aşkın bitip başka bir aşkın başladığını haber vermeye. Yalnızlaşmanın ‘ kendi ayakları üzerinde durmak’ olarak kutsallaştırıldığı, kimsenin kimseye ihtiyaç duymadığı, aşkın gündelik bir hobiye dönüştüğü bir dünyada hasrete yer ve zaman kalmıyor .

Peki hayatlatlarımız kelimeleri şekillendiriyor mu ?

Yapılan araştırmalar sonunda gereksinim duymadığımız kelimeler ölüyor, gereksinim duyduğumuz yeni kelimeler (ya da emoji’ler, caps’ler ve gifler) doğuyor.

Emojiler sosyal hayatımıza girdiğinden beri popülerliğini sürdürmeye devam ediyor ve eminim sürekli olarak kullananlardan birisiniz siz de.Swift Media ‘ya göre Amerika’da online iletişim kanallarını kullanan insanların %74 ‘ü çıkartma veya emoji kullanıyor. Bu rakamları daha da netleştirmek istersek; yapılan online iletişimlerde emoji kullanma oranı şu anda % 96 düzeyinde.

Tüm bunlara ek olarak şu anda mobil uygulamalar sayesinde tüm dünya da 6 milyar emoji ve çıkartmalar havada uçuşuyor.Emoji‘ler ilk olarak “:-)” ifadesiyle 1982 yılında Scott Fahlman tarafından kullanıldığından beri oldukça değişti ve gelişti. Tabi bizim üzerimizdeki etkileri de. Bu etkiler, bizler tarafından olumlu ve olumsuz olarak algılanmayı da unutmadı. 'Trends in Cognitive Sciences'da bu hafta paylaşılan bir araştırmada, emojilerin artık yazı dilinde sözsüz iletişimin (mimikler, jestler) yerine geçmeye başladığını belirtiyor psikologlar. Emojiler anlam karmaşasını azaltmak için, mesela şaka yaptığınızı belirtmek için, kullanılmakla beraber dijital iletişimde kaybolan tonlamayı iletebilmek için de özellikle kullanılıyor.

Peki emojiler bizim gerçek duygularımızı yansıtıyor mu ?

Çoğunlukla biz günlük yaşantımızda insanlarla konuştuğumuz zaman farkında olmadan duygularımızı ifade etmek için çeşitli mimikler kullanırız.İnsanlarda benzer ifade ve duygularda bu mimikleri taklit eder ki bu duygusal bulaşıcılık empati yapmak ve ilişki kurmanın en önemli bir parçasıdır. İster öğrenci, ister öğretmen, ister psikolog olun, kelimelerin gücünü her an kullanacaksınız ve bunları bilinçli bir şekilde kullanıp hayatınıza uygularsanız, kendinizde ve çalışma yaptığınız diğer insanlarda müthiş değişimler görmeye başlayabilirsiniz

Samira Şeyma Tunçay – Psikoloji