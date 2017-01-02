Eski şampiyon Rousey 48 saniyede nakavt oldu

MMA (Karma Dövüş Sanatları) dünyasının en popüler organizasyonu olan UFC’nin en çok tanınan kadın dövüşçülerinden, eski şampiyon Ronda Rousey geri dönüş maçında 48 saniyede nakavt oldu.





UFC’de geçmişte şampiyonluk yaşayan ve üst üste kazandığı maçlarla büyük bir hayran kitlesi edinen Ronda Rousey, MMA ringlerindeki ilk yenilgisini Kasım 2015’de Holly Holm’a karşı alarak ünvanını kaybetmiş ve şok yaşamıştı.

Dünyanın en çok kazanan kadın sporcularından olan Rousey, uzun süredir beklenen geri dönüş maçında ise büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

UFC’nin Bantamweight (Horoz Sıklet) Şampiyonu Brezilyalı Amanda Nunes, başından sonuna kadar etkili olduğu maçta, sadece 48 saniye içerisinde Ronda Rousey’i nakavt etti.

Temmuz’da kazandığı ünvanını ilk kez koruyan Brezilyalı şampiyon maç sonrası, “Rousey çok başarılıydı ve bu spora çok katkı sağladı. Ona teşekkür ediyorum. Ama artık ben şampiyonum ve öyle de kalacağım” açıklamasında bulundu.

Holm karşısında aldığı şok yenilgiden sonra ringlere daha da güçlü döneceğini açıklayan Rousey ise büyük hayal kırıklığına uğradı.

Uzun süredir gözlerden uzak olan Rousey’nin Holm’a kaybettiği maç sonrası ağır bir depresyon yaşadığı söylenmiş, hatta sporcunun kendisi intiharı düşündüğünü açıklamıştı.

Yorumcular bu maçın Rousey’nin kariyerindeki son maç olabileceğini açıklıyorlar.