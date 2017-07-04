Eşleşmeler belli oldu
04/07/2017
BTM Ligi’nde “Son 8”e kalan takımların eşleşmeleri dün çekilen kura ile belirlendi
“SON 8” MAÇLARI 8 TEMMUZ’DA:
Kura çekimi sonucu Kumyalı-Yıldırım, Çanakkale-Ortaköy, Akıncılar Vadili-Akçay ve Görneç-Yılmazköy eşleşmeleri oluştu. Tek maç üzerinden oynanacak olan “Son 8” maçları 8 Temmuz Cumartesi, galip gelecek takımların karşılaşacağı “Son 4” maçları ise 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve 1. Lig’e terfi edecek 2 takım belli olacak
2016-2017 futbol sezonu Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nde “Son 8”e kalan takımların eşleşmeleri dün çekilen kura ile belirlendi.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekiminde gruplarını ilk sırada tamamlayan Kumyalı, Çanakkale, Görneç, Akıncılar Vadili, Yılmazköy, Ortaköy ve Akçay’ın yanı sıra en iyi ikinci olan Yıldırım takımları yer aldı.
Kura çekimi sonucu Son 8 ve Son 4 eşleşmeleri belli olurken tek maç üzerinden yapılacak olan Son 8 karşılaşmaları 8 Temmuz Cumartesi, Son 4 karşılaşmaları ise 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve 1. Lig’e terfi, edecek iki takım belli olacak.
Son 8 Eşleşmeleri ve Program:
8 Temmuz Cumartesi
17.30 Maraş Stadı Kumyalı-Yıldırım
17.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Çanakkale-Ortaköy
17.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Akıncılar Vadili-Akçay
17.30 Ortaköy Sahası Görneç-Yılmazköy
Son 4 Eşleşmeleri:
15 Temmuz Cumartesi
Akçay-Akıncılar Vadili galibi / Görneç-Yılmazköy galibi
Kumyalı-Yıldırım galibi / Çanakkale-Ortaköy galibi