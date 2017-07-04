Eşleşmeler belli oldu

BTM Ligi’nde “Son 8”e kalan takımların eşleşmeleri dün çekilen kura ile belirlendi

“SON 8” MAÇLARI 8 TEMMUZ’DA:

Kura çekimi sonucu Kumyalı-Yıldırım, Çanakkale-Ortaköy, Akıncılar Vadili-Akçay ve Görneç-Yılmazköy eşleşmeleri oluştu. Tek maç üzerinden oynanacak olan “Son 8” maçları 8 Temmuz Cumartesi, galip gelecek takımların karşılaşacağı “Son 4” maçları ise 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve 1. Lig’e terfi edecek 2 takım belli olacak

2016-2017 futbol sezonu Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nde “Son 8”e kalan takımların eşleşmeleri dün çekilen kura ile belirlendi.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekiminde gruplarını ilk sırada tamamlayan Kumyalı, Çanakkale, Görneç, Akıncılar Vadili, Yılmazköy, Ortaköy ve Akçay’ın yanı sıra en iyi ikinci olan Yıldırım takımları yer aldı.

Kura çekimi sonucu Son 8 ve Son 4 eşleşmeleri belli olurken tek maç üzerinden yapılacak olan Son 8 karşılaşmaları 8 Temmuz Cumartesi, Son 4 karşılaşmaları ise 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve 1. Lig’e terfi, edecek iki takım belli olacak.

Son 8 Eşleşmeleri ve Program:

8 Temmuz Cumartesi

17.30 Maraş Stadı Kumyalı-Yıldırım

17.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Çanakkale-Ortaköy

17.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Akıncılar Vadili-Akçay

17.30 Ortaköy Sahası Görneç-Yılmazköy

Son 4 Eşleşmeleri:

15 Temmuz Cumartesi

Akçay-Akıncılar Vadili galibi / Görneç-Yılmazköy galibi

Kumyalı-Yıldırım galibi / Çanakkale-Ortaköy galibi