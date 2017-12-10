Esmen Group, GUESS markası'nı KKTC'ye getirdi

ABD’den dünyaya yayılan dünyaca ünlü GUESS markası, Esmen Group ile KKTC’ye gelişini muhteşem bir parti ile kutladı. Golden Tulip Hotel’de düzenlenen Guess Night Party’e katılan seçkin konuklar, özenle hazırlanan ve görsel bir şova dönüşen gecede birbirinden özel müzik performanslarla doyasıya eğlendiler. Geceye damga vuran performansları ile Jennifer Philips, Suay Doğanay ve DJ Umut Özsoy hafızalardan silinmeyecek bir geceye imza attılar. Geceye katılan tüm konukların büyük beğeni ve takdirini toplayan muhteşem gecenin sosyal medyaya yansımasında da büyük bir yoğunluk yaşandı.

Mariah Carey ve Chaka Khan ile sahne almış, uluslararası gospel şarkıcısı, X Factor UK yarışma programından en çok hatırlanan ve İngiltere’nin en çok beğenilen sanatçıları arasında yer alan Jennifer Philips, Guess Night Party’de sesi ve performansı ile konukları büyüledi. Yakın zamanda single albümü yayınlanacak olan Jennifer Philips gecede 2 set halinde sergilediği performansı sırasında konukların arasında şarkı söyleyip dans ederek eşsiz enerjisi ile unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye’nin ünlü violin sanatçılarından Suay Doğanay’a DJ Umut Özsoy eşlik etti. Kemanıyla dansı, geceye özel kostümleri ve büyüleyici performansı ile Suay Doğanay geceye katılanları kendisine hayran bıraktı.

Gecenin en yüksek enerjiye ulaştığı noktada geceye özel olarak hazırlanan “DJ Umut Özsoy Show” sahnenin tozunu attırdı. Birbirinden güzel setleri ile enerjiyi zirveye taşıyan DJ Umut Özsoy, Kıbrıs’ın gururu olduğunu bir kez daha ıspatladı.

Geceye katılan GUESS markasının üst düzey yetkilileri de Esmen Group’un organizasyonunu ile gerçekleşen partinin enerjisinden oldukça etkilendiklerini dile getirdiler.

Esmen Group Direktörü Esin Esmen, Esmen Group’un 15. Yılında GUESS gibi dünyaca ünlü, bayilik vermeyi tercih etmeyen, bu konuda çok titiz davranan dev bir markayı KKTC’ye getirmekten duyduğu gururun altını çizerek markaya gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını belirtti ve tüm GUESS severlere teşekkür etti. Dünyada sadece 22 kez bayilik vermiş olan Guess’in 23’üncü bayisi konumundaki Esmen Group, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından Lefkoşa’da Dereboyu’nda 1 Aralık’ta açtığı ve ilk günden yoğun ilgi gören Guess mağazasında açılışa özel ilk üç gün için dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan özel indirimlerle müşterilerini karşıladı.