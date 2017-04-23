Esnaf yasa tasarısı düzenlendi

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın bulunduğu yerden daha da ileriye gitmesi ve çağdaş bir yasaya sahip olması için bir değişiklik yasa tasarısı düzenlendi. Bu tasarının Meclis’ten geçmesi için KTEZO yönetiminin büyük çabası mevcut

FEDERATİF YAPI VE AB NORMLARINA ATIF: Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı, esnafa getireceği çağdaşlık yanı sıra oda yönetiminde federatif yapıya da ivme kazandırıyor. Yapılan değişiklikle odanın federatif yapısı daha da güçlendirildi

AB NORMLARI ÖNE ÇIKTI: Tasarının hayata geçmesiyle hayat bulacak bir diğer önemli düzenleme ise birliklerin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi oldu. Tasarı ile odanın çalışma ve yönetim esaslarını Avrupa Birliği normları çerçevesinde yükseltmek hedefleniyor

ODA YOL GÖSTERİCİ OLABİLECEK: Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın hayata geçmesi durumunda oda, esnaf ve zanaatkarların yapacakları ithalat ve ihracatlarda istenmesi durumunda tecrübelerini aktarabilecek

Bertuğ TOPAL

Ülkede esnaf ve zanaatkarların belirli bir yasa içerisinde birleştiği Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın daha iyi yönetilebilmesi ve Avrupa Birliği müktesebatını kapsayan bir şekilde federatif bir yapıya bürünebilmesi için hazırlanan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı, hayata geçirilmeyi bekliyor.

Genelde tüm esnaf ve zanaatkarlar, özelde ise oda için ciddi bir gelişim içeren ve oda yönetimi tarafından yıllardır dillendirilmesine rağmen halen daha bugüne kadarki hiçbir hükümet tarafından hayata geçirilememiş Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na son şekli verildi. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası tarafından görüşülerek son şekli verilen değişiklik yasa tasarısı, Oda yetkilileri, hükümet ile yaptıkları görüşmeler sonucunda yakın bir zamanda değişikliğin geçirileceği yönünde güvence aldıklarını belirtti.

Federatif yapı ve AB normlarına atıf

Tasarının genel gerekçe bölümünde özellikle federatif yapıya vurgu yapılıyor. Yapılan değişiklikle genel gerekçe kısmına şu ifadeler eklenmiş durumda: geçen zaman içerisinde ülke çapında bir örgütlenme olan KTEZO’ya fiili olarak bağlı meslek birlikleri oluşmuştur. Bu amaçla odanın federatif yapısını daha da güçlendirmek ve bağlı birliklerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek gerekliliği vardır.

Esnaf ve zanaatkar işyerlerinin standartlarını AB normları çerçevesinde yükseltmek onların olası bir çözümde rekabet edebilme güçlerini artıracaktır.”

Esnaf ve zanaatkarın tanımı daha iyi yapıldı

Tasarıda esnaf ve zanaatkar olarak tam olarak kimin kastedildiği daha iyi bir şekilde anlatılmış durumda. Buna göre esnaf, ekonomik faaliyeti dolayısıyla elde ettiği kazancı yıllık brüt asgari ücretin elli katını geçmeyen işletme ve meslek sahiplerine denecek. Zanaatkar ise ekonomik faaliyetini sermayesinden çok fikri ve bedeni çalışmasına dayandıran ve bu yasa kapsamında belirlenen zanaatkarlık meslek dallarında faaliyet gösteren zanaat ve meslek sahiplerini anlatacak.

En az 50 üye şartı getirildi

Yeni oluşturulan yasa tasarısı ile birbirlerine yakın veya aynı meslek dalından en az 50 kişiden oluşacak esnaf ve zanaatkarlar mesleki bir birlik kurabilecek. Birlikler en az 50 imzalı dilekçelerini oda yönetim kuruluna verdikten sonra tüzel kişilik kazanabilecek. Bu sayının altına düşen birlikler ise oda yönetim kurulu tarafından kapatılabilecek.

Birliklerin yönetimi de tasarıda

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Değişiklik Yasa Tasarısı’nda birliklerin yönetim şekli de artık yasal düzende olacak. Yasa tasarısının yasallaşmasının ardından birliklere üyelik şartı olarak KKTC’de yasalara uygun olarak esnaflık yapmak ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na üye olma şartı getirildi.

Öte yandan mevcut yasada bulunmayan birliklerin yönetimi ile ilgili bir çok yeni düzenleme de yeni tasarıda yer aldı.

Birlikler yeni tasarı ile genel kurul yapma zorunluluğunda olacak ve bunu önceki genel kuruldan 15 aydan fazla geciktiremeyecek.

Birlik üyeleri kendi birlikleri için olağan üstü genel kurul çağrısı yapabilecek

Yeni yasa tasarısı ile birlikler kendi birlikleri için olağan üstü genel kurulu çağırabilecekler. Bunu yapabilmek için ise kayıtlı üye sayısının en az beşte birinin imzasının toplanması şart.

Birlikler tüm üyelerin gelir gider hesapları ve bilanço hakkında bilgi edinebilmesi açısından her genel kurulda okunur. Öte yandan genel kurulda genel kurul tarihinden 60 gün önce üye olan her üye oy kullanma hakkına sahip olabilecek.

Genel kurulda seçilen yönetim kurulları en fazla 3 yıl görevde kalabilecek.

Oda artık ithalat ve ihracatta yol gösterici olabilecek

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın hayata geçmesi durumunda oda, esnaf ve zanaatkarların yapacakları ithalat ve ihracatlarda istenmesi durumunda tecrübelerini aktarabilecek. Tasarının “Odanın Amaç, Görev ve Yetkileri” bölümüne eklenen bir maddeye ile oda “Yurt içinde veya dışında Kıbrıs Türk esnaf ve zanaatkarları temsil etmek; üyelerinin ithalat ve ihracat üretim işlemlerinde yardımcı olmak ve belge düzenlemek” görevi de kazandı.

Rapor ve denetlemeye ek düzenleme getirildi

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın mevcut yasasında da bulunan gerekli görüldüğü zaman esnaf ve zanaatkarların denetlenmesi ve rapor tutulması mevzusuna yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre artık tutulacak raporlar odanın görüşü alınarak bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükte belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak tutulacak.

Devlet tarafından odanın tuttuğu rapor ihbar olarak değerlendirilecek ve işlem yapılabilecek.

Üyelik şartı

Yeni tasarının yasallaşmasının ardından esnaf ve zanaatkarlar, odaya üye olmadan işyeri çalıştıramayacak ve yeni iş yeri açamayacak. Bu düzenleme ile ülkede esnaf ve zanaatkarlar için düzenli veri sistemi oluşturulabilecek.

İhtiyaca da bakılacak

Tasarıda “Odaya üyelik için esnaf ve zanaatkarların yürürlükteki yasalara, işyeri standartlarına ve işyerlerinin açılacak bölgeye uygun olmasına ve bölgede ihtiyaç olup olmadığına bakılması gerekmektedir” deniliyor.

Meslekten alıkoymaya kadar bir çok ceza mevcut

Yeni tasarının hayata geçmesi ile disiplin cezaları da yasada yer alacak. Buna göre Oda Disiplin Kurulu yasaya uygun şekilde uyarma cezasından meslekten devamlı suretle alıkoyma cezasına kadar bir çok cezayı esnaf ve zanaatkarlara uygulayabilecek.