Espen Eide liderlerle ilgili öyle birşey söyledi ki!

Birleşleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Eide Havadis'e konuşu. Kıbrıs Türk basınından bir tek Havadis'e konuşam Espen Barth Eide müzakere süreci ve sürecin geleceği ile ilgili çok çarpıcı ve gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. Espen Eide Havadis'ten Hüseyiin Ekmekçi ve Mete Tümerkan'ın sorularını yanıtladı. Yaklaşık 20 dakika süren mülakatta Eide liderlerin yeniden müzakere masasına dönerken nelerin değiştiğini anlattı. Mülakat sırasında sürecin durumu ile ilgili uyarılarda da bulunan Eide'nin bu çarpıcı röporatjını yarın HAVADİS'te okuyacaksınız....