Esrarengiz ölüm!

Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Şerife Örs Özer Hamitköy Barajı yanın yanan aracı içerisinden ağır yaralı olarak çıkarıldı, hastanede can verdi. Karnındaki bebeğini yaşatmak için hastane seferber.

DOKTORLAR SEFERBER OLDU: Küle dönen araçta Şerife Örs Özer, ağır yaralar aldı. 30 haftalık hamile kadın aldığı ağır yaralara dayanamadı, hastanede can verdi. Doktorlar, hızlı davranarak karnındaki bebeği aldı. Minik yavru solunum cihazına bağlı, yaşam savaşı veriyor. Özer, bugün Derince’de toprağa verilecek

RASTGELE BULUNDU: Merhum kadının Hamitköy’ün ova kısımlarında yer alan baraja nasıl, hangi maksatla gittiği gizemini koruyor. Aracın alev almasının ardından vücudunda ciddi yanık yaraları bulunan kadın, aracın dışında bulundu. Özer’in olayın ardından can havliyle hastaneyi arayarak yardım istediği öğrenildi

POLİS ARAŞTIRIYOR: Gizemli olayın ardından, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Merak edilen soruşturmanın giderilmesi için tahkikat devam ediyor. Özer’in orada ne aradığı, yangının nasıl çıktığı gibi sorular tahkikat sonunda cevap bulacak

Devrim DEMİR

Hamitköy Barajı yakınlarında dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 30 aylık hamile Şerife Örs Özer, yanarak hayatını kaybetti. 6 yaşındaki çocuğu öksüz kalan Özer’in ölümü büyük üzüntü yarattı.

Hamitköy’de ikamet eden ve hastanede hemşire olarak çalışan Özer’in baraj bölgesinde ne aradığı ve yangının nasıl çıktığı sorularının yanıtı henüz ortaya çıkmadı.

Özer’in karnındaki bebeği, hastaneye gidişinin hemen ardından alındı. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde solunum cihazına bağlı olarak yaşatılmaya çalışan minik bebek için herkes seferber oldu.

Kendisi aradı

Hamitköy Barajı’nın köyden uzak ve ıssız bir alanda oluşu, olayın yaşanma şekli ve aracın yanması, Özer’in ölümüne ciddi gizem katıyor.

Ölüm nedeni, polisin kapsamlı tahkikatının ardından ortaya çıkacak. Her ihtimali değerlendiren polis, olay yerinde ciddi bir tahkikat yürüyor.

Olayın hemen ardından hastaneyi arayarak yardım isteyen Şerife Örs Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, minik bebeğinin yaşaması için ciddi bir mücadele veriliyor.

Hemşireydi…

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hemşire olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Şerife Örs Özer’in kullanımındaki LZ 418 plakalı aracın alevlenmesi sonucu Özer feci şekilde yaşamını kaybetti. Polis’ten alınan bilgiye göre olay dün saat 12.45 sıralarında gerçekleşti.

Hemşire Şerife Örs Özer’in kullanımındaki LZ 418 plakalı araç alevler içerisinde yanarak, adeta tanınmaz bir hal aldı.

Araçtan kendisini dışarıya atarak kurtulmaya çalışan Özer, aldığı ağır yaralara dayanamadı.