Et üzerindeki mühre dikkat

Son dönemlerde artan kaçak et ve kaçak et kesimi, ülkemizin tanınmış kasaplarını da harekete geçirdi. Usta kasaplar, “iyi etin” sırlarını Havadis’e anlattı, vatandaşın dikkatli olmasını istedi

ÖNCE MÜHÜR:

Ülkemizin tanınmış kasapları, üzerinde mühür olmayan etlerin tüketilmemesini istedi. Veteriner kontrolünde kesilen etlere güvenilmesini isteyen kasaplar, “İyi et, hem üzerindeki mühürle hem de görünümü ile kendini belli eder. Dikkat edin, kendi sağlığınızla oynamayın” mesajı verdi

Lefkoşa Türk Belediyesi, önceki gün bir kasap dükkanında, “ölmek üzereyken kesilen ve vatandaşa sunulan 280 kilo et” ele geçirdi.

Geçtiğimiz yıl içinde toplam 3 bin 500 kilo kaçak et elde edilirken, 2017’de de kaçak kesim ve ülkeye kaçak sokulan et sorunu artarak devam ediyor.

Caydırıcı cezalar olmaması nedeniyle, halka sağlıksız et yediren kasaplar, pervasızca sektördeki meslektaşlarını da olumsuz etkiliyor.

Zaman zaman çalışma ve işyeri izinleri iptal edilse de, değişik isimlere alınan iş yeri çalıştırma izinleri ile halkı zehirlemeye devam ediliyor.

Kaçak kesim ile sağlıklı kesim arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyen tecrübeli kasaplar ise, veteriner kontrolünde kesilen etlerin tercih edilmesini istedi. Ette mühür olayının önemine dikkat çeken kasaplar, sağlıksız etin renginin de değiştiğini vurguladı.

Et rengi önemli

Havadis’e konuşan tecrübeli kasaplar, vatandaşı et alırken rengi konusunda uyardı ve “Sağlıklı et rengi açık olan ettir” dedi.

Kasaplar ayrıca yaygınlaşan et kaçakçılığının önüne geçilmesi hususunda yetkililerin daha caydırıcı cezalar vermesi gerektiğine değindi.

Kaçakçılığın önlenebilmesi için i fiyat düzenlenmesinin şart olduğunu belirten kasaplar, “Kaçakçılığı önlemek mümkün değildir. Güneyde et ucuz çünkü hükümetlerinin sağladığı teşvik var. Bizde de aynı teşvik uygulanmalı” şeklinde konuşturlar.

Kaynak: Devrim Demir | Havadis | Haberin Tamamı İçin Tıklayın