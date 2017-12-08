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Et yemeklerini portakal suyuyla tüketin!

Uzmanlar; ette bulunan vitamin ve minerallerin, C vitamini ile birlikte tüketilmesi halinde vücut tarafından daha çok kullanıldığını hatırlatarak, etin yanında bir bardak portakal suyunun ihmal edilmemesini söyledi.

08/12/2017

Et yemeklerini portakal suyuyla tüketin!
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Etlerin özellikle iyi kaliteli protein kaynağı olduğunu belirten uzmanlar, demir, B12 vitamini ve çinko içerdiği için insan beslenmesinde önemli yer tuttuğunu söylüyor.

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Kırmızı et, portakal suyu gibi C vitamini yönünden zengin içecekler ile birlikte tüketildiğinde ette bulunan faydalı besin öğelerinin vücutta kullanımı artıyor.

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Bu nedenle uzmanlar, et tüketirken yanında bir bardak portakal suyu içilmesinin önemine dikkat çekti.

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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “C vitamini et grubunda yer alan demirin, A ve B vitaminlerinin vücutta daha elverişli olarak kullanılmalarında gerekli olan önemli bir vitamindir. Ette yoğun olarak bulunan amino asitlerden tirozin ve triptofanın metabolizması için de C vitamini gereklidir” dedi.

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İnanç, etin içerdiği besin öğelerinin vücutta kullanımının daha iyi olabilmesi için aynı öğünde diğer besinlerle birlikte alınması gerektiğini söylerken, et tüketilirken yanında C vitamini içeren portakal suyunun içilmesine dikkat çekti.

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TAGS: et yemeği, portakal suyu
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