Euro kuru tarihi rekor kırdı!

Kur ve faiz tahvil/bono piyasasında görülen yabancı ağırlıklı satış yönlü işlemler ile gelişmekte olan benzer ülke piyasalarından negatif ayrışarak hızlı yükselirken, Euro/TL4.7602 seviyesine kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Bugün piyasada Hazine ihalesi ve küresel gelişmeler izlenecek.

Dolar/TL, 3.8614 seviyesini görerek 15 Aralık'tan beri en yüksek seviyeyi görürken saat 11.04 itibarıyla 3.8591 seviyesinden işlem gördü. Dolar endeksi ise 90 seviyesinin üzerine taşındı. Euro/dolar ise 1.2322 seviyesinde hareket ediyor.

EURO TARİHİ REKOR KIRDI

Euro/TL 4.7602 seviyesini görerek tarihi rekor kırarken, şu dakikalarda 4.7576 seviyesinde işlem görüyor.

HAZİNE İHALESİ TAKİP EDİLECEK

Hazine bugün 18 Ocak 2023 itfalı altı ayda bir yüzde 6.1 kupon ödemeli beş yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

Tahvil piyasasında yaşanan ve 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta başından beri 70 baz puana ulaşan yükseliş sonrası bugün düzenlenecek ihale yakından izlenecek. İhaleye gelecek yabancı talebi takip edilecek.

Bugün dış piyasalarda ise ABD'de TSİ 15.30'da açıklanacak ABD Şubat ayı TÜFE ve çekirdek TÜFE verileri izlenecek. Yatırımcılar veride Fed'in bu yılki faiz artış hızına ilişkin ipuçları arayacak.

Reuters anketine katılan ekonomistler TÜFE'nin Şubat'ta yıllık bazda yüzde 1.8 artmasını bekliyorlar. Beklentilerin üzerine gelecek rakam Fed'in bu yıl üç adet olan faiz artırım tahminini dörde yükselteceğine ilişkin beklentileri artırabilir.

Fed'in 20-21 Mart tarihlerinde yapacağı politika toplantısında faiz artırımı son karar olarak değerlendirilirken, Haziran ayında bir başka artış da fiyatlandırılıyor.

Ancak işlemciler ABD'de daha fazla faiz artış ihtimalinin, teorik olarak pozitif olsa da doları baskı altında tutan diğer faktörler göz önünde alındığında doların yükselmesini sağlamayacağının farkındalar.

DOLAR/TL SERT TEPKİ VERDİ

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dolar/TL'de bono piyasasında yaşanan yükselişler sonrası dün sert bir tepki gördük. Aslında bu tepkiyi geçen hafta bekliyorduk. Gelinen seviyeler itibarıyla 3.85-3.86 üzerinde kapanışlar yapılırsa teknik olarak daha fazla yukarı yön mümkün. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilecek Hazine ihalesi önemli. Talep yakından izlenecektir" dedi ve ekledi:

"Bir diğer taraftan ise doların genel olarak değer kaybı yaşadığı bir küresel piyasa görüyoruz. Bu yükselişleri sınırlayan bir etken. ABD enflasyon verileri dolardaki yön açısından yakından izlenmeli."

TAHVİL FAİZLERİ SERT YÜKSELİŞTE

Geçen hafta beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi ardından tahvil faizlerinde başlayan yükseliş PPK kararı ve Moody's kararı ve dün yabancı çıkışlarıyla sürdü. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta 45 baz puan yükseliş ardından dün de 25 baz puan yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 12.38 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 12.61 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde bileşik faiz ise ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 13.56 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 13.68 oldu.

Öte yandan piyasalar TSK'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları ile birlikte Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu da takip ediyor. Operasyon kapsamında dün sekiz köyün daha denetimini ele geçirilirken Afrin merkezinin kuşatılmasına 1.5 kilometre kaldığı belirtildi.