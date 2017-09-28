Euro Tarihi Rekor Kırdı!

Dolar/TL küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerle son iki haftada 3,40'lı seviyelerden 2,5 ayın zirvesi olan 3,59'lu seviyelere yükseldi. Euro/TL de 4,21'in üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı.

Kuzey Irak'taki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesi dolar/TL'de yukarı yönlü baskı yapmayı sürdürüyor.

TL'deki sert değer kaybı jeopolitik riskler nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde oldu.

Dün akşam saatlerinde 3,58'in hemen altında işlem gören dolar/TL 12 Temmuz'dan beri en yüksek olan 3.5945'e kadar yükseldikten sonra 3,5730 seviyesine doğru geri çekildi.

Euro/TL ise 4,2162 ile tarihi zirvesini gördü. Ardından 4,20 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalarda artan dolar talebinin etkisiyle dolar/TL'nin 2,5 ayın en yüksek seviyesine çıktığına dikkati çeken analistler, bugün yurt içinde Ağbal'ın konuşması, yurt dışında ise ABD’de büyüme ve Almanya’da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak makro ekonomik verilerin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,60 ve 3,63 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildiren analistler, olası düşüşlerde ise 3,55 ve 3,50 seviyelerinin destek konumunda olacağını kaydetti.