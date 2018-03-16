Euro tarihi zirvesinde

Dolar dün TL karşısında 3,9054'e kadar çıkmış ve Aralık 2017'den beri en yüksek seviyesini görmüştü.

Dolar bugün 3,9195 seyisene kadar yükseldi.

Euro/TL ise bugün 4,8303 ile tarihi zirveyi gördü.

Diğer taraftan dolar endeksi yeniden 90 sınırını aştı ve bu seviyenin hemen üzerine geldi.

Uzmanlar, Fed'e ilişkin endişeler ve ticaret savaşlarının en büyük dış riskler olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,90'ın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 3,9830 zirvesinin gündeme gelebileceğini belirten uzmanlar, bugün ABD'de açıklanacak konut başlangıçlarının takip edileceğini ifade etti.