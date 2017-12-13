Euro ve Sterlin bugün ne kadar? (13 Aralık döviz kurları)

Serbest piyasada dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum ne? Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? (13 Aralık 2017 dolar ve euro fiyatları) gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz…

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,8380 seviyesinde dengelendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi dün dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 3,8463’ten tamamladı.

DOLAR, EURO VE STERLİN KAÇ LİRADAN İLME GÖRÜYOR?

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 3,8361’e kadar geriledi ve saat 09.25 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3,8380 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,11 düşüşle 4,5145’ten, sterlin/TL de yüzde 0,10 gerileyerek 5,1186’dan alıcı buluyor.

PİYASALARIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK…

Analistler, bugün açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen’ın açıklamalarının dolar kuru başta olmak üzere piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Fed‘in, bugün sona erecek yılın son toplantısında faizleri 0,25 baz puan artırarak yüzde 1,25-1,50 aralığına çekmesi beklenirken, FOMC üyelerinin 2018 yılına ilişkin beklentileri ve Başkan Janet Yellen‘ın basın toplantısı ile ABD’de açıklanacak enflasyon verileri de takip edilecek.

2017’yi üç faiz artışı ile tamamlamaya hazırlanan Fed’in, 2018’e yönelik faiz beklentisinin başta dolar kuru olmak üzere piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 3,80 seviyesinin destek, 3,8650’nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.