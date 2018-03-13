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Euro ve Sterlin bugün ne kadar? (13 Mart 2018 döviz fiyatları)

13/03/2018

Euro ve Sterlin bugün ne kadar? (13 Mart 2018 döviz fiyatları)
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Sterlin güne 5,33 ile başlarken, Euro 4,73 rakamları üzerinden işlem görüyor.

Dolar/TL‘de yükseliş görülüyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,84’ün üzerinde seyrediyor.

Euro/TL de dün 4,7487 ile rekorunu tazelemesinin ardından bugün 4,74 seviyesinden işlem görüyor. 

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD TÜFE verisine çevrildi. Beklentilerin üzerine gelecek rakam Fed’in bu yıl üç adet olan faiz artırım tahminini dörde yükselteceğine ilişkin beklentileri artırabilir. 

Fed’in 20-21 Mart tarihlerinde yapacağı politika toplantısında faiz artırımı son karar olarak değerlendirilirken, haziran ayında bir başka artış da fiyatlandırılıyor.

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TAGS: euro, sterlin, döviz kuru
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