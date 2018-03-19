Euro ve Sterlin bugün ne kadar? (19 Mart 2018 döviz fiyatları)

Dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar/TL 3,93’ün üzerinde seyrediyor, euro/TL 4,82’nin üzerinde işlem görüyor.

Sterlin 5,48 ile güne başlarken, Euro haftaya 4,83 üzerinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde dolar ve euro yüksek seyrediyor.

Dolar/TL yeni haftaya 3,93 liranın üzerinde başladı.

Geçen hafta 4,8303 lira ile yeni bir rekor kıran euro/TL de 4,83’nin üzerinde hareket ediyor.

Fed’in faizi 25 baz puan artırması beklenirken, toplantı sonrasında açıklanacak faiz projeksiyonlarının bu yıl üç ya da dört artışa işaret edip etmediğine bakılacak.

Uzmanlar, bu hafta döviz piyasasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesinde sert hareketlerin görülebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın söylem ve adımlarının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL’de 3,9550’nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 3,9170 ve 3,9000 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.