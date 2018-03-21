Euro ve Sterlin ne kadar? 21 Mart döviz fiyatları

Dolar kuru, güçlü talep gelen dünkü Hazine ihalesinin ardından geriledi. PiyasalarFed toplantısına odaklandı.

Hazine'nin dün gerçekleştirdiği ihalelere gelen güçlü talep faizlerde düşüşe, TL'de ise gevşemeye neden olurken, piyasalar bu akşam açıklanacak olan Fed kararına odaklandı.

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.9339/3.9348 seviyesinde olan dolar/TL, güne 3.9252/3.9306 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 09.46 itibarıyla 3.9293 seviyesinde hareket ederken, euro/TL 4.8220 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar ise 1.2268 seviyelerinde...

Önceki gün tarihi zirve olan 4.4098'e kadar yükselen, saat 17.30'da 4.3802/4.3805 seviyesinde olan sepet bazında TL 4.3702/4.3756 seviyesinde...

Enflasyondaki katılık, cari açıkta yükselişin sürmesi gibi unsurların yabancı yatırımcının tahvil piyasasından hızlı bir şekilde çıkmasına neden olması ve jeopolitik endişeler TL'nin son dönemde benzer para birimlerinden negatif ayrışmasına neden olmuştu. Bütün bu gelişmelere Fed endişesinin de eklenmesiyle dolar/TL 3.95 seviyesinin üzerini test etmişti.

FED'İN NE YAPMASI BEKLENİYOR?

Fed bu akşam TSİ 21.00'de açıklayacağı para politikası kararında politika faizini çeyrek puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Yılın tamamında üç mü dört mü faiz artışı yapılacağı konusundaki ipuçları ise piyasalar tarafından yakından izlenecek. Ardından TSİ 21.30'da Jerome Powell Fed başkanı olarak ilk basın toplantısını düzenleyecek.

Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli bir ver bulunmazken saat 17.00'de ABD ikinci el konut satışları açıklanacak.

Bankacılar Fed'in dört faiz artırım sinyali vererek daha şahin bir tutum sergilemesi halinde dolar/TL'de yükseliş olacağını, mevcut üç artırım projeksiyonunun korunması halinde kurda rahatlama yaratabileceğini belirtiyor. Ancak hem Fed'in yayınlayacağı projeksiyonlar hem de Powell'ın yapacağı konuşmada ekonomi ve faizlerin seyri hakkında yapılacak açıklamalar yakından izlenecek.

DOLAR VE EURO'DA YÖN NERESİ?

Denizbank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek, makro revizyonların yanında sözlü yönlendirmenin de yakından izleneceği bir FOMC toplantısı olacağını, Nisan-Haziran döneminde piyasa fiyatlamalarının sakinlemesi için verilecek mesajların piyasa dostu olması gerektiğini söyledi.

"Bu noktada 3x25 baz puan beklentisinin sorgulanmaması ve büyümedeki yukarı yönlü revizyonun enflasyonun sabit tutulması ya da uzun dönemli beklentilerin ek sıkılaşmaya işaret etmemesi gerekiyor" diyen Gödek, "Risk iştahında azalışa alan açacak bir durumun oluşması halinde Euro/dolarda 1.2240 desteğinin aşağı yönde, dolar/TL'de ise 3.95-4.00 aralığının test edildiğini görebiliriz. Kaldı ki içeride 10 yıl vadeli tahvil faizi için yüzde 13 seviyesinin aşıldığı ek stres başlığı da gündeme gelebilir" dedi ve şöyle devam etti:

"Bardağın dolu tarafında ise Başkan Powell'ın ilk toplantısında 'piyasa dostu' olarak nitelendirilen tutum içerisinde olması risk iştahını desteklediği senaryo yer alıyor. Hiç şüphe yok ki emsallerimizden ayrıştığımız yüzde 1-2 aralığındaki ek satışı kapatma imkanımız doğabilir. Bu da bizi dolar/TL'de 3.90'ın altı, euro/dolar için ise 1.24'ün üzeri senaryosuna taşıyacaktır."

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil piyasasında yeni 10 yıllık gösterge olan 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi dün ihalede yüzde 12.83 seviyesinde oluştuktan sonra 25 baz puan düşüşle yüzde 12.58'e kadar geriledi. Valörde son işlemde ise yüzde 12.64 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise spot kapanışta ortalama yüzde 14.02, valörde yüzde 13.87'ye kadar geriledikten sonra son işlemde yüzde 13.98 seviyesindeydi.