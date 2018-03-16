Euro ve Sterlin ne kadar? (16 Mart 2018 Döviz kurları)

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İstanbul serbest piyasada dolar 3,8980 liradan, avro 4,8000 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,8960 liradan alınan dolar, 3,8980 liradan satılıyor. 4,7980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,8000 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8980 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8110 lira olmuştu