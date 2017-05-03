Eurostat'a göre, Mart ayında Kıbrıs'ta işsizlik %12,5'e geriledi

Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs'ta mevsimsel düzeltilmiş verilere göre, Mart 2017'de işsizlik oranı Şubat 2017'e kıyasla %12,8'den 12,5'e geriledi.



Buna göre, Mart ayında işsizlerin sayı 2000 kişi azaldı (Şubat ayında 55 binden Mart ayında 53 bin). Gençler arasında işsizlik oranı, %30,3 veya 12 bin kişi ile sabit olmaya devam ediyor ve bu oran kadınlarda (%13,7) erkeklerde ise (%11,3) olarak kaydedilmektedir.



Aynı anda, Mart 2017'de, Avro Bölgesi’nde düzeltilmiş mevsimsel işsizlik oranı Şubat ayına kıyasla istikrarlı bir %9,5 şekilde dolayında bulunuyordu. Söz konusu oran Mart 2016'de %10,2 idi. Yukarıdaki oranın Mart 2009'dan sonra kaydedilen en düşük oran olduğu açıklandı.



AB28 işsizlik oranı Şubat 2017'de %8,1 olarak kaydedilirken, Mart 2017'de %8,0'e geriledi. Mart 2016'da bu oran %8,7 idi. Bu oran yine, Ocak 2009'dan beri en düşük oran olarak kalmaya devam ediyor.



Eurostat'a göre, AB28'de 19 milyon 716 bin kadın ve erkek işsiz olmaya devam ediyor. Bunların 15 milyon 515 bini Avro Bölgesi’nde bulunuyor ve Mart 2017'de hala işsiz olmaya devam ediyordu.



Şubat 2017'ye kıyasla, işsizlerin sayısı AB28'de elli altı bin, Avro bölgesinde ise beş bin azaldı. Mart 2016'ya kıyasla, AB28'de 1.647, Avro bölgesinde ise 991 bin azaldı.



Üye ülkeler arasında en düşük işsizlik oranı Çek Cumhuriyetinde (%3,2), Almanya (%3,9) ve Malta'da (%4,1) kaydedildi. En yüksek işsizlik oranı Yunanistan (%23,5) ve İspanya'da (%18,2) kaydedildi. Bir yıl öncesine kıyasla, Mart 2017'de işsizlik oranı 23 üye ülkede azalırken Fransa ve Avusturya’da sabit kaldı, Danimarka (%6,0'dan %6,2'ye), İtalya'da (%11,5'ten %11,7'ye) Litvanya'da (%8,0'den %8,1'e) yükseldi.



En büyük düşüşler Hırvatistan'da (%14,0'ten %11,3'e), Portekiz'de (%12,0'den %9,8'e), İspanya'da (%20,3'ten %18,2'ye) ve İrlanda'da (%8,3'ten %6,4'e) kaydedildi.



Kıbrıs Haber Ajansı