Ev parası vermemek için 'dahiyane' çözüm

Hiç her gün aynı yerde uyanmaktan sıkıldığınız oldunuz mu? Günlük rutinler bazen monotonlaşabilir, ancak zaman zaman evinizin konforuna dönmek de oldukça keyifli olabilir.

Bazense, sadece dolaşmak ve dünyayı görmek istersiniz. Eğer benzer hisler yaşıyorsanız, o zaman Tom Grantham ve Kay Barnes’ın ayak izlerini takip etmek isteyebilirsiniz.

Çift, 1.200 sterlin karşılığında eBay'den aldıkları eski bir Stagecoach otobüsünü baştan aşağı yeniden yarattı.

Toplu taşıma aracını şimdiye kadar gördüğünüz en tatlı motorlu eve dönüştürmeyi başaran çift, bu projeye yaklaşık olarak 10 bin sterlin harcamış.

Eski püskü koltuklar ve pis zeminlerin yerine, bu otobüste artık üç adet çift kişilik yatak, mutfak ve banyo bulunmakta.

Lad Bible ile röportaj yapan Tom Grantham, "Kay ile beraber motorlu bir ev arıyorduk ve bu otobüsü gördüğümüzde ve 'Neden olmasın?' diye düşündük. Araç aile tatillerimiz için çok ideal" dedi. Üç çocuğu olan çift, otobüsleriyle İngiltere ve Avrupa’yı gezmiş. Bu süreç içerisinde otobüsleri çoğu ikinci el araçtan farklı olarak çok sık bozulmamış. Ancak İsviçre'de talihsiz bir olay meydana gelmiş.

Tom bu talihsiz olayı, "Tam bir kabustu. Ülkedeki bir yasa nedeniyle polis pasaportlarımızı aldı ve ülkeyi terk etmemize izin vermedi. Evimize geri dönebilmemiz için bir arkadaşımı çağırmam gerekti. Arkadaşım otobüsü İngiltere’ye kadar çekici ile götürdü. Çocuklar ve biz Fransa’ya tren bileti aldık. Çocuklar oldukça keyifliydiler çünkü Disneyland Paris’e uğrama imkanımız oldu. Çocuklar otobüsle seyahat etmeyi çok seviyor" diyerek anlattı.