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Toprak yoğun bakımda

Alsancak'ta bugün 12.30 sıralarında Toprak Dikilitaş (E-2), iki katlı evde yalnız başına merdivenlere çıktığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 2 metre yüksekten düşerek yaralandı.

25/09/2017

Toprak yoğun bakımda
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Alsancak'ta bugün 12.30 sıralarında Toprak Dikilitaş (E-2), iki katlı evde yalnız başına merdivenlere çıktığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 2 metre yüksekten düşerek yaralandı.

Polis açıklamasına göre, ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.



TAGS: Toprak Dikilitaş
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