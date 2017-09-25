Toprak yoğun bakımda
Alsancak'ta bugün 12.30 sıralarında Toprak Dikilitaş (E-2), iki katlı evde yalnız başına merdivenlere çıktığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 2 metre yüksekten düşerek yaralandı.
25/09/2017
Alsancak'ta bugün 12.30 sıralarında Toprak Dikilitaş (E-2), iki katlı evde yalnız başına merdivenlere çıktığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 2 metre yüksekten düşerek yaralandı.
Polis açıklamasına göre, ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.