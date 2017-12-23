Evde yılbaşı geçirmek de artık ekonomik değil!

Temel yiyecek gıdaları, alkollü ve alkolsüz içecek ve kırmızı et, tavuk ve yılbaşı yemeğinin vazgeçilmezi hindi ve bunların yanı sıra tatlı malzemelerinin fiyatını araştıran Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan, 4 kişilik bir ailenin yılbaşı yemeği maliyetini ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmaya göre en uygun fiyatlar baz alındığı zaman 2 kilo kırmızı et ile hazırlanacak olan yılbaşı gecesi yemeği 400 TL’ye mal olurken, bütün ve parça tavuk ile hazırlanacak olan yemek 330 TL’ye, hindi ile hazırlanan yemek ise 430 TL’ye mal oluyor.

KIRMIZI ETİN EN PAHALISI KUZU ŞİŞ

Yapılan araştırmaya göre kırmızı etin en pahalısı mangalın vazgeçilmezi olan ve kilosu 69 TL olan kuzu şiş olurken, en uygun fiyat ise 45 TL ile kuzu gerdan… Diğer kırmızı et çeşitlerine bakıldığında kuzu pirzolanın fiyatı 65 TL iken dana kıymanın fiyatı ise 55 TL. Kırmızı et yerine tavuk tercih edenler ise yılbaşında mutfak alışverişini daha uyguna getiriyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası