Everest’te rekor deneyen İsviçreli dağcı hayatını kaybetti

Dünyanın en iyi dağcıları arasında gösterilen İsviçreli Ueli Steck dünyanın en yüksek dağı olan Everest’e tırmanma denemesi sırasında hayatını kaybetti

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Nepal Dağcılık Birliği Başkanı Ang Tsering Sherpa "Nuptse duvarında bu sabah bir kaza geçirdi ve öldü. Kaymış gibi görünüyor” diye konuştu.

40 yaşındaki Steck'in Nisan ayı başından beri Nepal'de olduğu ve Everest'e daha önce hiç kullanılmamış bir rotayı kullanarak tırmanmak üzere hazırlık yaptığı belirtiliyor. Steck'in hem Everest Dağı'na (8848 metre) hem de komşu Lhotse Dağı'na (8561 metre) tek bir geçiş yolu üzerinden ve oksijen tüpü kullanmadan 48 saat içinde tırmanmayı hedeflediği kaydediliyor. Dağcının tırmanışa hazırlık turu sırasında yamaçtan kaydığı zannediliyor.

Rekortmen dağcının daha önce kullanılmayan bir rotayı kullanmak istemesi, 2013 yılında yaşanan bir olaya dayandırılıyor. Steck ve iki Batılı dağcıyla kendilerine kılavuzluk eden Şerpalar arasında 2013 yılında bir kavga yaşanmıştı. Şerpalar Batılı grubun kendi gruplarını tırmanış sırasında tehlikeye soktuğunu, hakaret ve tehdit edildiklerini ileri sürmüştü. Olay, Batılı dağcılarla Himalayalar'da yaşan ve genellikle düşük ücrete onlara kılavuzluk eden Şerpaların arasının açılmasına neden olmuştu.

Kavgayla ilgili bir İsviçre haber sitesine konuşan Steck "güvenini kaybettiğini” ve bir daha Everest'e dönmemeye yemin ettiğini söylemişti.

Dağcılık kariyeri boyunca yeni rotalara öncülük eden Ueli Steck, Alpler'de imza attığı solo rekorlar nedeniyle "İsviçre Makinesi” lakabını almıştı. Steck zor rotaları hızlı bir biçimde tırmanmasıyla biliniyor.

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AFP/EC/SSB