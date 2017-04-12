Evet çıkarsa dükkanı kapatacağını söyledi

Son dakika: 'Evet çıkarsa dükkanı kapatırız' diyen şirketten son anket tweeti

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, son kamuoyu araştırmasında elde ettiği bulguları Twitter'den açıkladı.Daha önce “Evet çıkarsa dükkanı kapatırız” diyen Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) son referandum anketini sosyal medya hesabından duyurdu.

AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, referandum anketleriyle ilgili olarak en son şunları söylemişti: “AKAM olarak ‘Evet’ çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır’ çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür.”

Avrasya Araştırma iddiasını tekrarlayarak attığı son anket tahmininde 'Evet'in yüzde 42.25, 'Hayır'ın 57.75 oranında olduğunu ileri sürdü.