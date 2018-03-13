Evet, Kıbrıslı ırkçıdır…

En çok övündüğümüz ve sık sık dilimizden düşürmediğimiz nedir?

“Kıbrıslı hoşgörülüdür, Kıbrıslı farklılıklara saygıyla yaklaşır, Kıbrıslı barışçıldır, Kıbrıslı çok kültürlüdür falan-filan…”

Bunların hepsi fasafiso.

Kimse söylemiyor ama Kıbrıslı ırkçıdır.

Veya bazı Kıbrıslılar kendi aralarında, kendi kendilerine itiraf ediyorlar o kadar.

Irkçı olduklarıyla da gurur duyuyorlardır eminim.

Baksanıza, aramıza beş on bin Afrika kökenli öğrenci geldi, ırkçılık damarımız şaha kalktı.

Okullarımızda okuyup parasını aldığımız, marketlerimizde-bakkallarımızda alışveriş yaptırıp parasını aldığımız, fahiş fiyatlara evlerimizi kiralayıp parasını aldığımız Afrika kökenli ve özellikle Nijeryalı öğrenciler adeta dert küpü.

“Rengimizden dolayı bize kötü davranmayınız” diyorlar.

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Nijeryalı öğrencilerin haklı isyanları Havadis gazetesinin manşetindeydi dün.

Havadis’in başarılı muhabiri Devrim Demir KKTC’deki Nijerya Öğrenciler Birliği Başkanı Evidence Akhayare ile konuştu.

Şimdilerde unutulmaya yüz tuttu. Mağusa’da Kıbrıslılar tarafından öldürülen Nijeryalı öğrenci Kennedy Dede’nin vesilesi ile yapıldı mülakat.

Öğrenciler Birliği Başkanı Evidence Akhayare dehşet şeyler söyledi.

Adeta suratımızda tokat gibi patlaması gereken şeyler:

“KKTC’deki insanlar bizim çok kötü tehlikeli insanlar olduğumuzu düşünüyorlar, kimsenin umurunda değiliz ve sürekli haksızlığa uğruyoruz.

Bizler kötü insanlar değiliz. Rengimize bakarak, bize kötü davrananlar var. Elbette, kötü olaylara karışan çok arkadaşımız var, ancak bu her yerde var. Genelleme yapılarak, KKTC makamlarında haklarımız yeniyor, aramamıza da yardımcı olunmuyor.”

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Derisinin rengine bakarak bir insana kötü davranmak düpedüz ırkçılıktır.

Dünyada en ağır suçlardan biridir.

Irkçılık yapanlar hastalıklı insanlar olarak görülür.

Şimdi bu hastalık ve suç bize sıçradı.

Öğrenciler Birliği Başkanı Evidence Akhayare bununla da kalmıyor devam diyor:

““Genelleme yapmak istemiyorum, ama burada taksiye binen bir yere ulaşım sağlamak için otostop çeken kız öğrenciler ya taciz ediliyor, ya da para karşılığı fuhuşa teşvik ediliyor. Birçok kız bu durumu polise anlattı, hiçbir şikâyetleri dikkate alınmadı.

KKTC’deki insanlar bizim çok kötü tehlikeli insanlar olduğumuzu düşünüyorlar, kimsenin umurunda değiliz ve sürekli haksızlığa uğruyoruz.”

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Ve can alıcı cümle:

“Nijerya hükümeti KKTC’yi artık güvenli görmüyor, siyahî öğrencilerin haklarının gasp edildiğini düşünüyor. Hükümetimiz, yaşanan cinayetin yakın takipçisi ve bizi davayı takip etmekle görevlendirdi. Biz davanın sonucunu bekliyoruz.”

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Nijerya, güvenlik sıralamasında dünyadaki en geri ülkelerden biridir.

Sürüp giden iç savaşı bir yana bırakınız, suç oranı yüksek ve sokaklarda tehlikenin kol gezdiği bir ülkedir.

Bu ülke KKTC’yi artık güvenli bir yer olarak görmüyor.

Öğrencilerine de “orası artık sizin için güvenli değil” diyor.

Ve bu damga KKTC’nin alnına vuruluyor.

Neden?

Nedeni çok açıktır:

Çünkü ırkçıyız…