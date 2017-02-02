Evin önündeki arabayı yaktılar

Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde dün sabaha yakın Evren Kasaboğlu’na ait araba kundaklandı. Araba hurdaya dönerken 26 yaşındaki O.Ş. kundaklamanın zanlısı olarak tutuklandı

Nadire BAHADİ

Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde dün sabahın erken saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Şehit Doğan Ahmet Haşim Sokak’ta Evren Kasaboğlu’na ait MV 202 plakalı araç kundaklandı. Çeşitli yerlerine yanıcı madde dökülerek ateşe verilen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken MV 202 plakalı aracın yanında park halinde bulunan Mehmet Mahsenoğlu’na ait FT 691 plakalı aracın da sol arka tamponu yanarak hasara uğradı. Bölge halkı yaşanan olay nedeni ile büyük korku yaşadı. Ön kısmından ateşe verilerek kısa sürede tüm aracı sarmalayan alevler itfaiye ekipleri tarafından yoğun çabalar sonucu söndürüldü, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. MV 202 plakalı araç sahibi Evren Kasaboğlu’nun şüphelendiğini söylediği şahsı ifadesinde polise bildirmesi üzerine polis olayla bağlantısı olduğu gerekçesi ile 26 yaşındaki O.Ş’yi tutukladı. Kasaboğlu, polis soruşturmasının devam etmesi nedeni ile konuşmak istemedi.

Evin önünde ateşe verildi

Olay dün sabah 03:30 sıralarında Kızılbaş bölgesindeki Şehit Doğan Ahmet Haşim Sokak’ta meydana geldi. Evren Kasaboğlu’nun evinin önüne park ettiği MV 202 plakalı Hyundai i 10 marka aracı sabah saatlerinde bazı şahıslar tarafından çeşitli yerlerine yanıcı madde dökülerek ön kısmından ateşe verildi. Ön tarafı tamamen, arka tarafı ise kısmen yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Şüphelendiği kişiyi polise söyledi

Araçtan yükselen alevlerin fark edilmesinin ardından haberdar edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Aracın ön kısmından yükselen alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu söndürüldü. Polis kundaklama olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Polise ifade veren araç sahibi Evren Kasaboğlu’nun kısa süre önce sosyal medya Facebook Messenger üzerinden bir takım mesajlar aldığı öğrenilirken, Kasaboğlu’nun polise verdiği ifadesinde şüphelendiği kişinin ismini bildirdiği öğrenildi.

Kamera görüntüleri inceleniyor

Kundaklanan MV 202 plakalı araç sahibi Evren Kasaboğlu’nun şüphelendiği kişinin ismini polise vermesinin ardından polisin kundakçı olduğu tahmin edilen 26 yaşındaki O.Ş’yi tutukladı. Başlatılan soruşturma kapsamında pek çok ifadeye başvuran polis, ayrıca bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de toplayarak mercek altına aldı.

Korku yaşadılar

Şehit Doğan Ahmet Haşim Sokak sakinleri yaşananlar nedeni ile büyük korku yaşadıklarını belirttiler. Olayın geç saatte meydana gelmesi nedeni ile dışarıdan duyulan bağırma seslerine uyandıklarını belirten bazı mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şok olduklarını ve telaşa kapıldıklarını dile getirdiler.