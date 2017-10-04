Evinde ilk fotoğraf!

İrem Derici, aşırı kilo kaybına bağlı bağışıklık çökmesi nedeniyle 21 gün önce hastaneye kaldırılmış 18 günlük tedavi sürecinin 12 gününü yoğun bakım ünitesinde geçirmişti.

1 Ekim'de taburcu olan İrem Derici, günler sonra evinden fotoğraf paylaştı.

Bu akşam gerçekleşecek olan Berkay konserinde sahneye çıkmaya hazırlanan Derici, elinde merdane ile verdiği pozu sayfasında yayınladı ve altına "Mantı açıyorum, 'yersen'" notunu düştü.

Ünlü popçunun paylaşımı 10 saatte 130 bin kişi tarafından beğenildi.