Evinden tarihi geçmiş 6 ton donmuş tavuk çıktı!

İngiltere’nin başkenti Londra’da çakıl makinesi kullanarak pek çok kebapçıya tavuk döner üreten 60 yaşındaki Şükrü Ahmet, tarihi geçmiş tavuk eti saklamaktan hapis ve para cezasına çarptırıldı.

İngiltere’de çakıl makinesi kullanarak Londra'daki pek çok kebapçıya tavuk döner üreten 60 yaşındaki Şükrü Ahmet, tarihi geçmiş tavuk eti saklamaktan hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Şükrü Ahmet’in, iş yerinde 6 tondan fazla tarihi geçmiş veya tarihi belirtilmemiş donmuş tavuk eti muhafaza ettiği ortaya çıkması üzerinde 4 ay hapis cezası ile 53,760 Sterlin para cezası verildi.

Ahmet’in, “UK Chicken Doner and Poultry Ltd” isimli şirketinin Almanya’da üretilen dönerleri ‘İngiltere’ yapımı olarak pazarladığı da ortaya çıktı.

Şükrü Ahmet’in İngiltere’nin Swanley, Kent bölgesindeki üretim tesisini denetlemeye giden gıda müfettişleri, döner yapımında çakıl makinesi kullandığını görünce olayı yargıya taşıdı.

Mahkeme huzuruna çıkılan Ahmet, gıda sağlığı ile ilgili 21 yasayı ihlal ettiğini kabul etti.