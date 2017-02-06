Evinin sıcağına kedileri de ortak etti

Tekirdağ'da diş hekimliği yapan Şebnem İlhan, çok sevdiği kedilerin soğuk havalardan etkilenmemesi için evinin penceresine "kedi merdiveni" yaptırdı.

Değirmenaltı Mahallesi'nde, evinin bir bölümünü kedilere ayıran İlhan, pencere önüne yaptırdığı yaklaşık 2 metrelik merdivenle de kedilerin rahatça eve girerek korunmalarına imkan sağlıyor.

İlhan, AA muhabirine, mesai saatlerinin dışında vaktinin çoğunu sokak hayvanlarıyla geçirdiğini söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini, özellikle de kedilere karşı ayrı bir sevgisi olduğunu anlatan İlhan, imkanları doğrultusunda tüm sokak hayvanlarına yardım etmeye çalıştığını vurguladı.

Bu kış havaların çok sert geçtiğini, bu nedenle sokak hayvanlarının soğuktan etkilendiğini ifade eden İlhan, evinin bir bölümünü sokak kedilerine ayırarak hayvanları soğuktan korumayı amaçladığını ifade etti.

Evinin penceresine yaptırdığı merdivenle kendisi evde olmasa bile, soğuk havalarda kedilerin rahatlıkla eve girip çıkabildiğini anlatan İlhan, ''Aslında ben çok fazla bir şey yaptığıma inanmıyorum. Elimin değdiği, ulaşabildiğim kadarıyla birşeyler yapmaya çalışıyorum. Gerçekten bu uğurda hayatını feda eden insanlar var. Son günlerde soğuk havalar geçirdik, onlara salonumu açtım. Camın altına koyduğum merdiven ile bazı sokak kedilerini misafir ederek soğuktan korunmasını sağladım. Bu dünya sadece biz insanların değil. Herkesin duyarlı olması lazım.'' diye konuştu.