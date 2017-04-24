Evliliğin de Burcu Var!

“Evliliğin de burcu mu olurmuş canım!” mı dediniz yoksa? Eğer yok sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz. Takımların, iş yerlerinin, ülkelerin bile burçları oluyor da evliliğin mi olmayacak? Sonuçta yeni bir başlangıç, doğum gibi bir şey bu… Siz dünyaya bir aile daha katıyorsunuz, artık tek değilsiniz. Tek bir kişinin doğum tarihi nasıl onun hayatıyla ilgili ipuçları veriyorsa, iki kişinin evlilik tarihi de evlilikleri ile ilgili ipuçları veriyordur. Şimdi yapmanız gereken, aşağıdan evlendiğiniz tarihin hangi burca denk geldiğini bulmak ve yazımızı okumak. “Ben evli değilim” diyenlere ise tüm yazımızı okumalarını tavsiye ederiz. İleride evlilik tarihi alırken size yardımcı olacaktır.

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Olumlu: Sıkılmayacaksınız! Tutku dolu bir evlilik sizi bekliyor…

Olumsuz: Sesler yükselebilir, sakin bir evlilik değil…

Dikkat: Huzurla geçen bir günün ardından kıskançlık krizi nedeniyle patlayan bir kavgayla neye uğradığınızı şaşırabilir, karşılıklı inatlaşmalardan zaman zaman bunaldığınızı hissedebilirsiniz.

Güneş’in Koç burcunda yükseldiği tarihler arasında yapılan evlilikler duygusal olarak inişli çıkışlı olacaktır. Aynen bir Koç insanı gibi evlilik de asla rutin olmayacaktır. Bu tarihte evlenen çiftlerin, coşkulu ve sabırsız bir ikili olacağı kesin. Öteki taraftan, çiftler her konuyu aceleye getirmek isteyebilir. Bir şey mi alınacak hemen alınmalı, bir yere mi gidebilecek hemen gidilmeli. Beklemek onlara göre değildir. Evde oturmak yerine dışarıda bir şeyler yapmayı tercih ederler. Onları görenler “ne kadar da sportif bir çift” diyecektir.

Koç burcunda yapılan evliliklerde kesin ve açık olmak önemli. Davranışlar ani, tepkiler ise sert olabilir. Taraflar sık sık hiç düşünmeden eyleme geçebilir. Tutkulu ve ateşli bir birliktelik diyebiliriz bu evliliğe. Aşk ve romantizm dolu dolu yaşanacak, hayatlarında rutine yer olmayacaktır. Sürekli hareketin olduğu, koşturma halinde geçen bir evlilik sizi bekliyor…

BOĞA (21 Nisan - 20 Mayıs)

Olumlu: Güvene dayalı ve maddi olarak çok fazla sorunun yaşanmadığı bir evlilik.

Olumsuz: Tekdüze bir evlilik yaşanabilir. Harekete ihtiyaç duyabilirsiniz.

Dikkat: Çiftlerin birbirlerinden gizli saklı işler yapma gibi durumları olabilir. Bu durum, yaşanılan şeyleri kendi içlerinde halletmeye çalışmalarından ileri gelir. Hem dışarıya karşı hem de birbirlerine karşı ketum bir tavır sergileyebilirler.

Boğa doğumlu evliliklerde aşk ve cinsellik, önemli bir yer tutar. İlişkide alınacak önemli kararlar bazen sürüncemede kalabilir, bu sonuçsuzluk ince eleyip sık dokumaktan kaynaklanır. Karar verme aşaması ne kadar uzun olsa da, bir kere karar verildiğinde her şey en ince ayrıntılarına kadar planlanır ve uygulanır. Aile hayatı, bireylerin kişisel zevklerinin üstünde tutulur.

Rahatına düşkün, evde huzurlu olmak isteyen insanlar, Güneş Boğa burcundayken evlenebilirler. Maddiyat evlilik hayatlarının temelini oluşturabilir. Maddi güvenceye ihtiyaç duyarlar ve bu yönde çalışmaları olur. Evde arkadaşlarını ağırlamaktan, sofra donatmaktan ve müzik eşliğinde sevdikleriyle sohbet etmekten çok hoşlanırlar. Sakin olduğu kadar, güzel yemek kokularının evi sardığı bir evlilik…

İKİZLER (21 Mayıs - 20 Haziran)

Olumlu: Bilgi paylaşımının yoğun olduğu eğlenceli bir evlilik...

Olumsuz: Sürekli değişen duygular dengenizi bozabilir.

Dikkat: Bu dönemde yapılan evlilikler genelde mantığın hakim olduğu, önemli kararların bu şekilde düşünülerek alındığı evliliklerdir. Romantizmin doruklarında gezineceğiniz bir evlilik hayal ediyorsanız, başka bir tarihe gün alın.

İkizler ayı evlilikleri, çoğu zaman sürprizlerle doludur. Çözülmeyeceğinden neredeyse emin olduğunuz anlaşmazlıklarınız çözülürken, çok küçük tartışmaların nasıl bu kadar büyüdüğünü anlamayabilirsiniz. Aslında özgür bir evliliği tercih ederler yani kalabalık bir aile olmak yerine, sadece karı-kocadan oluşan birliktelikler onlara daha çekici gelir. Çocuk sesinden rahatsız olabilirler, çocuk sahibi olduklarında ise onların okuması için ellerinden geleni yapacaklardır. Hareketli ve eğlenceli bu evlilik, sürekli değişen bir temele dayanır. Duygu geçişleri hızlıdır, aslında onların hayatlarında her şey hızlıdır.

Bu evlilikte çiftler birbirlerinin üzerinde çok fazla egemenlik kurmak istemeyecekler ve “evli çiftlerin bile kendi özelleri olmalı” ilkesini benimserler. Ayrı ayrı da program yapabilirler ya da farklı hobileri olabilir. Aslında bu şekilde birbirlerine anlatacak daha fazla hikayeleri olacağında, iletişimin sürekli olduğu bir aile hayatına sahip olurlar.

YENGEÇ (21 Haziran - 22 Temmuz)

Olumlu: Önceliğin ev hayatı olduğu, ailenin her şeyden üstün tutulduğu bir evlilik…

Olumsuz: Fazla duygusal, tabulara ve geleneklere fazla bağlı, hissettiklerini tam olarak karşı tarafa iletemeyen bir evlilik…

Dikkat: Eğer evliliklerinde bir problem varsa taraflar inatla bunu çözmeye çalışırlar. Tartışmaları büyütebilir ve içselleştirebilirler.

Yengeç doğumlu evlilikler düzenli bir ilişki ve aile özlemi çektiklerinden heyecana ve tutkuya bağlı olmazlar. Aile onlar için dünyanın en önemli kavramıdır, bu kuruma değer verir ve korurlar. Çiftler birbirlerine karşı şefkatli olduğu gibi, aynı zamanda çabuk kırılabilirler de… Ama bu küskünlükler evde seslerin yükselmesine neden olmaz. Taraflar kendi içlerinde kırgınlıklarını yaşarlar. Fakat böyle davranmaları da her şeyi içlerine atmalarına ve bazı sorunların çözüme kavuşmadan daha da büyümesine sebep olabilir.

Bu evlilikte çiftler birbirlerine aşırı korumacı ve sahiplenici bir tavır sergiler. Çocuklarını da aynı şekilde fazla şımartabilirler. Onlara sorumluluk yüklemek yerine, her istediklerini önlerine sunma gibi bir eğilime sahiptirler.

Sadakat ve güven duygusunun ön planda olduğu, eşlerin birbirlerini her koşulda desteklediği ve yalnız bırakmadığı bir evlilik hayatı istiyorsanız bu tarihte evlenebilirsiniz. Ama bireysel olarak özgürlüğünüzden feragat etmeniz ve her konuda çift olarak hareket etmeye alışmanız gerekiyor.

ASLAN (23 Temmuz - 23 Ağustos)

Olumlu: Gezip tozmak ve bol para harcamak istiyorsanız tam size göre bir evlilik…

Olumsuz: Ego savaşına hazır değilseniz ve “kendimden taviz vermem ben” diyorsanız başka tarih seçin.

Dikkat: Her şeyin lüksünü ve pahalısını tercih ettikleri için birikim yapmaları ya da mal-mülk sahibi olmaları güçtür.

İlişkinin başlangıcında eşler birbirlerini ezmeye çalışabilirler, kendinizi kontrol etmezseniz bu bir güç savaşına dönüşebilir. Zaman geçtikçe birbirinize teslim olur ve oyunu kuralına göre oynarsanız, mükemmel bir birlikteliği garantilersiniz. Cinselliğin yoğun yaşandığı, tapılırcasına sevilme talebi içeren bir ilişki olabilir. Birbirine yüksek bağlılık getirir.

Sosyal bir evlilik olacağını şimdiden söyleyelim. Arkadaşlar, kalabalık çevreler, organizasyonlar, partiler… Boş oturmak, evde bir şeyler yapmak bu tarihte evlenen çiftleri kesmez. Çiftler lüks mekânlara gitmek, evini lüks eşyalarla donatmak, her şeyin en iyisini ve en kalitelisini almak gibi bir huya sahip olabilirler. Bu da onları maddi yönden zaman zaman sarsabilir. Mal, mülk sahibi olmaları da bu yüzden zordur.

Tartışmanın bol olduğu, çiftlerin önce kendilerini düşündükleri ama sadakatin ve sevginin asla es geçilmediği uzun soluklu bir evlilik… Evimde oturup, sakin bir hayat süreyim derseniz eğer, evlilik için diğer tarihlerden birini seçmelisiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 23 Eylül)

Olumlu: Her şeyin mükemmele yakın olduğu, düzenli ve programlı bir evlilik…

Olumsuz: Eleştirinin bol olduğu, sınavlarla dolu bir evlilik...

Dikkat: Cinselliği çok rahat yaşamazlar. Bazen iletişim güçlüğü yaşarlar, isteklerini söylemekten çekinirler.

Güneş Başak burcundayken yapılan evlilikler daha en başta kendini belli eder. Söz, nişan, kına, düğün derken her şey kitabına uygun ve detaylı bir şekilde hazırlanır. Çiftler arasında öyle “lise aşıkları” gibi fazla samimi bir hava olmaz. Daha cool ve olgun bir evlilik hayatları vardır. Duygusaldırlar, düşüncelerini hemen harekete dönüştürmezler. Güven çok önemli bir yer tutar evliliklerinde. Üstün bir gayret ve sabırla aşkları için yaşarlar.

Bu evlilikte sürprizlere yer yoktur. Tatile gidilecekse aylar öncesinden planı yapılır. Çiftlerin iş hayatları da istikrarlıdır, senelerce aynı işte kalabilirler. Maddi olarak çok fazla sıkıntı çekmezler çünkü riske girmezler. Kendilerini garantiye almayı iyi bilen bir çift olacaklardır. Evlenmeden önce maddi konularda kendilerine güvenmek isterler. Eleştiri eksik olmaz bu evlilikte. Ama her şey en güzeline, en mükemmeline ulaşmak içindir.

TERAZİ (24 Eylül - 23 Ekim)

Olumlu: Gürültü patırtının olmadığı bir evlilik ve etrafına karşı son derece nazik davranan bir çift hayal edin…

Olumsuz: Sevgi arsızı çiftler arasında, duygusal iniş çıkışlar fazlaca yaşanabilir.

Dikkat: Eğer çiftler arasına soğukluk girer ve ilgisizlik baş gösterirse iki taraf da çok fazla çabalamaz ve evlilik bozulabilir.

Eşler birbirlerini tamamen sahiplenirler. Hayat onlar için işte o zaman anlam kazanır. Mum ışığında romantik bir yemek, bu ilişkinin altın anahtarıdır. Bazen ilişkide soğuk rüzgarlar esebilir, güvensiz bir tutum içine girilebilir. Böyle bir durumda, aslında içten içe karşı taraftan sevgisini kanıtlamasını istiyordur. Eğer bu kanıtlanmazsa bu kez sudan sebeplerden kavga çıkarılabilir. Ancak kendilerini güvende hissettikleri anda evlilik üzerinde düşünebilirler.

Çiftler, evlilikte birbirlerini oldukça destekler. Anlayışlı ve adil bir evlilik olacaktır. Çiftler arasında yüksek sesli kavgalar yaşanmayacağı gibi, evin içi de lüks ve modern bir dekorasyona sahip olacaktır. “Ben soğuk mizaçlı biriyim, sürekli ilgi gösteremem, sevgi gösterilerinde bulunamam” diyorsanız bu tarihte evlenmek size göre değil, onu da hatırlatalım…

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Olumlu: Tutku ve aşkın en yoğun halinin yaşandığı bir evlilik…

Olumsuz: Cennette miyim ben derken, cehennemi tadabilirsiniz. Bu evlilikte gri yok; ya siyah ya beyaz!

Dikkat: Kıskançlığın sınırlarının aşıldığı, çiftlerin birbirlerine karşı meraklı ve şüpheci davranışlar sergilediği bir evlilik yaşanacaktır.

Güneş Akrep burcundayken yapılan evliliklerde dolu dolu ve sınırsız yaşanan bir aşk söz konusudur. Çiftler sevinçlerini de, üzüntülerini de yoğun yaşarlar bu nedenle bu evlilik çok sabır gerektirir. Hiçbir şey garanti değildir. Dışarıdan hararetli tartışmalarını görenler “kesin ayrılırlar” diye düşünürken, birkaç gün sonra onları el ele, göz göze görebilir.

Akrep doğumlu evliliklerde tutku ön plandadır. Beklentileri de tutku üzerinde yoğunlaşır, günlük paylaşımlar uzun vadede bile önem kazanır. İlişki dikkatli, sevgi dolu birbirini her konuda destekleyen bir yapıda gelişir. Kıskançlık eksik olmaz ve evliliklerini korumak için ellerinden geleni yaparlar. Kolay kolay bitmeyen evliliklerdendir. Ketumdurlar, aile sırlarını vermek noktasında çekimser davranırlar.

YAY (23 Kasım - 21 Aralık)

Olumlu: Hareketin ve aksiyonun bol olduğu, yerinde duramayan bir evlilik…

Olumsuz: Duygusal ihtiyaçlar bazen ikinci plana atılabilir.

Dikkat: Bu tarihte evlenenler, evle ilgilenmek yerine, arkadaşlarla vakit geçirmekten daha büyük zevk duyabilirler. Kişiler sorumluluk almakta da zorlanabilirler.

Bu evlilikte eşler, kendilerini aşka adar ve düşüncelerini açıkça belirtirler. Birbirlerini elde etmek için çok uğraşırlar, elde ettikten sonra ise iki taraf da kendini geri çekebilir. Birbirlerini elde tutmak için değişik yollar denenebilir. Güneş Yay burcundayken evlenen çiftler, birlikte gezip dolaşmaktan oldukça keyif alır. Yerinde duramayan bir çift olarak çevreleri tarafından bilinirler.

Bu çiftin hayatı asla sıradan olmaz. Sıcakkanlı, romantik ve ateşlidirler. Sıkıştırılmaktan hoşlanmazlar. Onlar için evlilik, duygusal bir macera ve keşiftir. Evlilik rutine bağlar ve eşler birbirleriyle iletişim kuramaz hale gelirse, bu evlilikte çatlaklar oluşabilir. Ayrıca eşlerden birinin bakımsız olması da evlilikte sorunlara sebep olabilir. Egzotik ülkelerde seyahat etmekten, yeni şeyler denemekten ve ev dışında vakit geçirmekten hoşlanıyorsanız bu tarihte evlenmeniz sizin için harika olacaktır.

OĞLAK (22 Aralık - 20 Ocak)

Olumlu: Duygular değil, mantık ön plandadır. Bu da aile hayatlarının sağlam temellere dayanmasına neden olur.

Olumsuz: İşkolik olmak ve evde sürekli paranın konuşulması bir zaman sonra çiftlerin arasında sorun yaratabilir.

Dikkat: Duygular derindir fakat dile getirmekte zorlanabilirler. Çevreye karşı soğuk bir evlilik görüntüsü çizilebilir.

Birbirlerine her geçen gün daha da âşık olurlar ve güvenleri artar. Çok sık bir şekilde cinsellik düşünmezler; zamanının kendiliğinden gelmesini beklerler. Bazı Oğlak evlilikleri oldukça muhafazakâr ve mesafeli olabilir. Eşlerin birbiriyle yakınlaşması için bir tarafın daha atak olması gerekir. Güvene dayalı bir ilişkiyi sağlıklı bir biçimde kurarlarsa, ihtiraslı ve başarılı bir birliktelik onları bekliyor demektir.

Çok tutumlu olunan, gayrimenkul edinme alanında başarıya ulaşılan bir evliliktir. İstikrar ve mahremiyete önem verilir. Güven en önemli unsurdur. Birbirlerinden emin olduklarında sevgi ve saygı dolu, her konuda destekleyen bir birliktelik olur. Oğlak doğumlu evlilikler neredeyse ölene kadar yaşanır, boşanma pek sık görülmez.

KOVA (21 Ocak - 18 Şubat)

Olumlu: Sosyal bir evlilik olacaktır. Bu ilişkide sıkılmaya ve rutine asla yer yok…

Olumsuz: Yaşanılan sorunlar detaylıca irdelenmez, yüzeysel olarak bakılır. Bu da sorunların daha da artmasına neden olabilir.

Dikkat: Çiftler kendini sosyal projelere, derneklere, yardım kuruluşlarına adayabilir. Bu durum örnek bir davranış olsa da, aile hayatı ikinci plana atıldığında sorunlar çıkacaktır.

Kova evliliği, gereksiz samimiyetlerden hoşlanmayan bir evliliktir. Görünümden çok zekâya önem verilir. Çiftler uyumlarıyla büyük bir çekim alanı yaratır ve kalabalıkta bile fark edilirler. Cinsellik onlar için ‘çok çok önemli’ bir konu değildir. Evlilik hayatlarında elbette cinsellik vardır, ama bunu doğanın bir gereği olarak düşünür ve yaşarlar.

Hayatlarını birbirleriyle paylaşma heyecanı içinde değildirler. Bu evlilikte iki taraf da özgürlük ister ve birbirine sunar. Tüm zamanlarını birlikte geçirmek istemedikleri için sosyal hayatları renklidir. Çift olarak tatil yapmak yerine, kalabalık arkadaş gruplarıyla bir yerlere gitmeyi tercih edebilirler. “Ben sadece eşimi isterim, kalabalık ortamlar bana göre değil. Romantizm delisiyim!” derseniz size tavsiyemiz, kendinize başka bir tarih seçmeniz.

BALIK (19 Şubat - 20 Mart)

Olumlu: Çiftler arasında bencilce davranışlar görülmez. Fedakarlık ve romantizm bu ilişkiyi özetler…

Olumsuz: Çiftler sadece birbirlerinin hatalarını görmezden gelmeye değil, hayatlarındaki insanların da yanlışlarını fark etmemeye meyillidirler.

Dikkat: Çiftler arasında küsüp barışmalar sık yaşanabilir. Şiddetli kavgalar değil, trip atmalar bu evlilikte oldukça yer alacaktır.

Gözlerin hiçbir şeyi görmediği, hatta bu körlüğün bazen büyük hataları dahi görmemeye vardığı durumlara çok müsait evliliklerdir. Özel günlere çok önem verildiği gibi, bu günler kutlama yapılmadan es geçilmez. Bu evlilikte balayı asla bitmez, rüya gibi sürmesi için iki taraf da elinden geleni yapar. Eğer bir gün bu rüyadan uyanırlarsa, hayal kırıklığı başlar.

İki tarafın evlilik kurumuna saygısının yanı sıra sosyal yaşamları da çok önemlidir. Dostluklara çok önem verirler. Aşırı sosyal yapılar, zaman zaman ilişkide kıskançlık konusu olabilir. Ayrıca zaman zaman arkadaşlarından kazık yeme durumu yaşayabilirler. Çünkü herkesi kendileri gibi görme eğilimindedirler. Aynılıktan ve rutinden hoşlanırlar. Evlerinde sadece baş başa bir şeyler yapmak onlar için yeterlidir.

Astrolog ZEYNEP TURAN