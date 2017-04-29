OHAL kapsamında 2 yeni KHK daha resmi gazetede yayınlandı. KHK'lardan biri ihraç, göreve iade, kapatılan kurumlarla ilgili. Resmi gazetede yayınlanan 2 yeni KHK'ya göre, TBMM'de 3 personel görevlerinden ihraç edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 34 personel görevlerine iade edildi. 14 dernek KHK kapsamında katıldı, 5 derneğin yeniden açılmasına karar verildi. Yayınlanan yeni KHK'larla birlikte, büyük tartışma yaratan 'evlilik programları' yasaklandı.

OHAL kapsamında 2 yeni KHK daha yayımlandı. 3 bin 939 kişi kamudan ihraç edilirken, 235 kamu personeli ise görevine iade edildi. 14 dernek kapatıldı, 5 dernek de yeniden açıldı. KHK'lar ile kamuoyunda uzun süredir tartışmalara neden olan evlilik programları da yasaklandı.

KHK'lar ile Kara Kuvvetlerinde halen tutuklu bulunan Kara Havacılık eski Okul Komutanı Tuğgeneral İdris Fevzi Okan ile 43 Albay da meslekten ihraç edildi. Deniz Kuvvetlerinde 13, Hava Kuvvetlerinde 8 Albay'ın da görevine son verildi. TSK'da Hava Kara Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığında çok sayıda subay ve astsubay da ihraç edildi.

GÜL'ÜN YAVERİ

İhraç edilen isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban da bulunuyor. Özdaban bir süre 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de çalışmıştı. 16 Ocak’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gözaltına alınan Özdaban Türkiye'ye getirilmiş ve sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Daha sonra ise yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

EVLİLİK PROGRAMLARI

KHK'lar ile evlilik programları da yasaklandı. Bu konuda yapılan düzenleme şöyle:

‘'Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz.”