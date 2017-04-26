Evliliklerin ömrü kısaldı
26/04/2017
Mahkemelerin kayıtlarına göre, KKTC’de 2012-2016 yılları arasında 4 bin 89 çift evliliğini mahkemede sonlandırdı
BOŞANAN BOŞANANA: KKTC’de 2012-2016 yılları arasında 6 bin 187 çift evlendi, 4 bin 89 çift boşandı. 2012’de bin 238 evlilik, 809 boşanma, 2013’te bin 175 evlilik, 818 boşanma, 2014’te bin 316 evlilik, 829 boşanma, 2015’te bin 254 evlilik, 798 boşanma, 2016’da bin 204 evlik, 841 boşanma gerçekleşti
ÇOĞU ANLAŞMALI BOŞANDI: KKTC mahkemelerinde anlaşmalı boşanmalarda genelde “karakter ve mizaç ayrılığı” gerekçe gösteriliyor. 2012-2016 yılları arasında 2 bin 865 çift anlaşmalı olarak boşandı.133 çift ayrı yaşama, bin 27 şiddetli geçimsizlik, 50 terk, 2 cana kast, 1 cürüm ve haysiyetsizlik, 2 zina
Kaynak: Duygu Alan - Havadis - Haberin Tamamı İçin Tıklayın