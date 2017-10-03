Evren: Kapalı hiçbirşeyimiz yoktur, her şey açıktır

Vatandaşlıklar konusu bugün Meclis Genel Kurulu’nda gündem oldu..

Muhalefet vatandaşlıkların gerekçesiz verildiği yönünde eleştiriler yaparak, hükümeti vatandaşlıklarla ilgili çelişkili rakam vermekle suçladı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de vatandaşlıkların gereksiz dağıtılmadığını belirterek, ‘kapalı hiçbir şeyimiz yoktur. Her şey açıktır” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında vatandaşlıklar konusunu gündeme taşıdı.

Erhürman, hükümete vatandaşlıkların verilme koşullarını sorarak, gerekçe istedi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da vatandaşlıkla ilgili eleştiriler üzerine şunları söyledi.

Denktaş, üniversiteye gelmiş gençlere, hakkı olanlara, Kıbrıs’ta doğanlara vatandaşlık vereceklerini belirterek, bu kadar kişinin içinde bu nitelikleri taşımayan bazı kişilere de vatandaşlık vermeleri gerekirse onlara da vereceklerini söyledi.

Denktaş’ın ardından yeniden kürsüye çıkan Erhürman eleştirilerini yineleyince Serdar Denktaş’la arasında tartışma çıktı.

Denktaş, bunun üzerine bir süre Genel Kurul salonundan ayrıldı.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de ‘dağıtılan vatandaşlıklarla ilgili sıkıntı var’ dedi ve ‘vatandaşlıkların gerekçesinin açıklanmamasının herkesi rahatsız ettiğini’ belirterek, hükümetin nüfus politikası olmadığını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da vatandaşlık sayısı ile okullarda kalabalık oluştuğu iddialarına yanıt verdi.

‘vatandaşlık verildiği ifade edilen insanlar zaten bu ülkede yaşayan insanlardır, evet doğrudur 900 civarı öğrenci kamusal eğitim veren kurumlarda ek kayıt yaptırdı’ diyen Berova, bu sayının özel okullardan kamu okullarına yönelimden kaynaklandığı tespitini paylaştı.

CTP Milletvekili Asım Akansoy da vatandaşlığın kronik bir sorun haline dönüştüğünü ve konunun kaosa dönüştürüldüğünü söyledi.

Muhalefetin vatandaşlıklarla ilgili sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, bugün yapılan vatandaşlıkların 2005 yılına dayandığını kaydetti.

“Seçmen kazanmak adına vatandaşlık verildiği’ iddiasına yönelik de Evren, ‘2005’ten bu yana 10 yılını doldurmuş herkesi vatandaş yapmak zorundayız ve yapıyoruz’ dedi.

Yeni vatandaşlık yasası hazırlıklarını doğrulayan Evren, ‘şu anda tasarının hukuk ve mevzuat dairesinde olduğunu yakında alt komiteye geleceğini’ bildirdi.

“Gerekçesiz vatandaşlık yorumlarını da değerlendiren Bakan Evren yapılan tüm çalışmalarda gerekçe vardır’ dedi.

Evren, ‘bizden önceki hükümetler döneminde de benzer şeyleri gördük, ana kütüklerde gerekçeleri vardır, muhaceret dairesinde gerekçeler vardır, art niyet yoktur’ ifadelerini kullandı.

Bakan Evren, daha önceki hükümetler döneminde verilen vatandaşlıklara işaret ederek, toplamda CTP döneninde 4 bin civarı, UBP döneminde 9 bin 295 kişiye vatandaşlık verildiğini’ açıkladı.

Bu sayılara açıklık getiren Evren; ‘yatırımcı ve iş insanı olarak 39 kişiye vatandaşlık verildiğini, 2002-2016 bakanlar kurulu onayı almış ancak durdurulmuş kişilere, 18 yaşını aşmış, 9’a 1-c maddesine dayanarak öğretim görevlisi, üst düzey yöneticiler, doktor ve Profoser, 74 gazisi 238 kişi ve aileleri ile birlikte burada olanlara yani toplam sayı bin 14’tür’ diye konuştu.

‘2005’ten burada çalışanların kayıt altına alınması düzenlemesine göre bu insanlara vatandaşlık verildiğini’ belirterek, ‘sadece yaptığımız ekonominin önünü açmak dağılan aileleri toparlamaktır’ dedi.

Kutlu Evren, ‘kapalı hiçbirşeyimiz yoktur. Her şey açıktır” dedi.