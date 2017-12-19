Exxon Mobil 10. Parselde araştırma yapmak için izin başvurusunda bulundu

Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10. parselde araştırma yapmak için izin başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şirketin amacının, yaz aylarında yapılacak iki ayrı sondaja yönelik sismografik araştırmaların ötesinde, ek araştırmalar yapmak olduğunu yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, izin başvurusunun Rum Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nikos Kuyalis’in eline ulaşan başvurunun ivedilikle incelenmesi talimatını verdiğini kaydetti.

Exxon Mobil’in ek araştırmalar yapacağı, denizaltı robotlarıyla özel gemiyi halihazırda tedarik ettiğini belirten gazete, denizaltı robotlarla sondaj yapılacak bölgenin fotoğraflarının çekileceğini ve sondaj platformunun indirileceği bölgenin kesin olarak belirleneceğini yazdı.

Gazete, SAIPEM 12000 sondaj platformunun da 31 Aralık’ta işbaşı yapacağını ve ENI şirketinin sondaj prosedürünün normal seyrinde ilerlediği bilgisini aktardı.

TÜRKİYE’DEN 4 NAVTEX

Gazete devamla, Türkiye’nin, Kıbrıs’ın doğusu ve güneyinde 23 Aralık’a kadar askeri tatbikat yapılacağıyla ilgili 4 Navtex yayınladığını yazdı.

Haberde, yayınlanan Navtex’lerin, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki bölgeleri de

kapsayacağı iddia edildi.