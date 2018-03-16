Exxon’un ikinci araştırma gemisi de Limasol Limanı'nda

Amerikan ExxonMobil şirketi hesabına, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde araştırmalar yapacak olan Med Surveyor gemisinin de, bu sabah Limasol Limanı’na demirlediği haber verildi.



Rum haber kaynakları, Med Surveyor’un, dün sabah limana demirleyen diğer araştırma gemisi Ocean Investigator’le birlikte, 10’uncu parselde yapacakları araştırmalar için limandan ayrılmadan önce, gerekli ekipmanı alacaklarını belirtti.



Haberde, gemilerin önümüzdeki hafta içerisinde limandan ayrılmasının beklendiği belirtildi.