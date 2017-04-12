Ezgi Mola isyan etti

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Arap turistlerin kazıklandığına şahit olunca isyan etti.

Mavi Marmara’da turistlere 2 adet portakal suyunun 50 TL’ye satıldığını gören Mola, sosyal medya hesabından böyle isyan etti:

Aldıkları 2 portakal suyuna 50 TL aldılar gözümün önünde Arap turistlerden...Ve tüm turistlere yapıldığı gibi onları sömürüp " namusumla çalışıyorum" diyen bir yurdum insanı daha...

“Ve unutmayın gerçek haram işte bu, gözümüzün içine baka baka yiyorlar bizi, hepimizi!”