HABER KIBRIS

Ezgi Mola isyan etti

12/04/2017

Ezgi Mola isyan etti
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Arap turistlerin kazıklandığına şahit olunca isyan etti.

 Mavi Marmara’da turistlere 2 adet portakal suyunun 50 TL’ye satıldığını gören Mola, sosyal medya hesabından böyle isyan etti:

Aldıkları 2 portakal suyuna 50 TL aldılar gözümün önünde Arap turistlerden...Ve tüm turistlere yapıldığı gibi onları sömürüp " namusumla çalışıyorum" diyen bir yurdum insanı daha...

“Ve unutmayın gerçek haram işte bu, gözümüzün içine baka baka yiyorlar bizi, hepimizi!”

Ezgi Mola isyan etti



TAGS: Ezgi Mola, Mavi Marmara, portakal suyu
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