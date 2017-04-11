HABER KIBRIS

Ezgi Mola’dan basket şov

11/04/2017

Ezgi Mola’dan basket şov
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Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla basketbola olan yatkınlığını gözler önüne serdi.

Mola, hesabından paylaştığı videoda sırtı basket potasına dönük bir şekilde sayı yapmaya çalışıyor.
Topu parmağının üzerinde çevirdikten sonra atışını yapan Ezgi Mola, sonu mutlu bir şekilde biten videosuna ‘Oldu beee…35.denemede oldu’ notunu düştü. Mola’nın paylaştığı videoda efsane basketbolculardan Michael Jordan’ın oynadığı Space Jam filminden sahneler de yer aldı.
 

 

 

 

 


TAGS: ezgi mola
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