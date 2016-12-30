Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir başvuru yaptı.

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı başvuruda bulundu ve ligin ilk yarısındaki maç planlamasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Başvuruda, eşit şartlar altında mücadele ortamı yaratılmadığı, adil standart bir uygulama sağlanmadığı, pazartesi günleri oynanan lig maçlarının futbol ekonomisine olan olumsuz etkisinin sadece Fenerbahçe açısından gözardı edildiği vurgulandı.

FENERBAHÇE'DEN MAÇLARA ÇIKMAMA TEPKİSİ

Sarı-Lacivertli takımın tam 5 kez pazartesi günleri maç oynamak zorunda bırakıldığı, bu nedenle de kulübün ciddi anlamda ekonomik kayba uğratıldığı belirtildi. Ligin ikinci yarısında da bu anlayışın sürdürülmesi halinde her türlü idari ve hukuki yola başvurulacağı ifade edildi.

Bunlar arasında pazartesi olarak ilan edilecek lig maçlarına çıkmamak, yine de pazartesi günleri oynamak zorunda bırakılmaları halinde ise maddi kaybın karşılanması adına her maç için ayrı ayrı olarak federasyon aleyhine dava açmak gibi seçenekler bulunuyor.

KONYA VE OSMANLI'NIN MAÇ TAKVİMLERİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Fenerbahçe başvurusunda, diğer takımların pazartesi günleri oynadığı maç sayısı eşitlenene kadar (5 kez) kendi maçlarının pazartesi günlerine konulmaması gerektiğinin altını çizdi. Yazıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa kupalarında mücadele eden Atiker Konyaspor ile Osmanlıspor'un maç takvimleri örnek olarak gösterildi.

Federasyonun yaptığı planlamaya göre ligin ilk yarısında pazartesi günleri oynayan takımlar şöyle:

Fenerbahçe (5 maç)

Galatasaray (1 maç)

Atiker Konyaspor (2 maç)

Osmanlıspor (1 maç).

Beşiktaş ise pazartesi günü maça çıkmadı.

Seyircinin maçlara en yoğun ilgiyi gösterdiği cumartesi-pazar günleri birlikte baz alındığında da Fenerbahçe'nin kaybı göze çarpıyor. Hafta sonu Fenerbahçe 11 maç oynarken, diğer takımlarda dağılım şöyle:

Beşiktaş 14 maç

Galatasaray 13 maç

Osmanlıspor 15 maç

Atiker Konyaspor 13 maç

Ayrıca Fenerbahçe bu başvurunun yanı sıra ilk yarıdaki hakem hatalarını içeren kapsamlı bir dosyayı da Futbol Federasyonu'na iletti.

KAYNAK-HABERTÜRK