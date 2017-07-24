F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o.

Fenerbahçe, Samuel Eto'o transferi konusunda Antalyaspor'la anlaşmaya vardı. Kamerunlu futbolcunun menajeri ile F.Bahçeli yönetim bir araya gelecek.

Fenerbahçe, Antalyaspor'un forvet oyuncusu Samuel Eto'o transferini bitirmek üzere... Sarı lacivertliler, Kamerunlu yıldızın transferi konusunda dün yayınladıkları yalanlama haberini bugün resmi sitesinden kaldırdı.



AZİZ YILDIRIM TRANSFERİ BİZZAT BİTİRDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk bugün sürpriz bir şekilde bir araya gelerek Eto'o'nun transferi konusunda el sıkıştılar. Samuel Eto'o'nun Avusturya kampından ayrılarak İstanbul'a geldiğini ve menajeri ile birlikte F.Bahçe yönetimi ile görüşmesinin ardından transferin açıklanacağı ifade edildi. Anlaşma detayları ise Samuel Eto'o'nun transferine karşılık Aatıf'ın Antalyaspor'a gönderileceği ifade edildi. Kamerunlu yıldızın alacağı ücret konusunda pürüzlerin çözülmesiyle imzaların atılacağı iddia edildi

.Bu arada Samuel Eto'o'nun Fenerbahçe ile anlaştığı iddiası üzerine Rıza Çalımbay, "Benim bilgim, haberim yok" açıklamasını yaptı..