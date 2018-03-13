Meclis bütçesine oy birliği

Cumhuriyet Meclisi bütçesi görüşülürken ilk sözü alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, Meclis’teki tüm vekilleri sağduyuya davet etti ve tartışmadan uzak durulması gerektiğini belirtti.

“Herkes düşündüğünü söyleyebilir” diyen Tatar, tahriklerden uzak durmak gerektiğini dile getirdi.

Tatar, Meclis personeliyle ilgili bazı talepler sıraladı.

Meclis’in yapması gereken çok sayıda yasa olduğunu kaydeden Tatar, Meclis altyapısında büyük eksiklikler bulunduğunu belirterek bu konudaki çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Komitelerde ciddi yoğunluk olduğunu dile getiren Tatar, Meclis bünyesinde Hukuk Komitesi kurulması konusunda daha önce atılan adımların hangi noktada olduğunu sordu.

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, Meclis Başkanlığı’nın oldukça önemli bir kurum olduğunu belirterek yasama mekanı olan Meclis’in performansına değindi.

Komitelerde çok sayıda hukukçuya ve danışmana ihtiyaç olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Meclis performansının Meclis personeliyle ilişkili olduğunu dile getirdi.

Komitelerin hukukçu ve raportörlere uyan günlerde çalışma yapmak durumunda olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Meclis çalışmalarının bu nedenle yaşanan sıkışıklıklardan etkilendiğini kaydetti.

Meclis’te ciddi bir hukukçu ihtiyacı olduğuna değinen Çavuşoğlu, Meclis’in çalışma koşullarına yapılacak yatırımın ülkeye yatırım anlamına geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Meclis bütçesine olumlu oy vereceklerini de açıkladı.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da konuşmasında, yolluk bütçesinin artmasını olumlu karşıladığını belirterek, milletvekillerinin yurt dışı temaslarının önemli olduğunu kaydetti.

Meclis’in yerinin değişmesi konusundaki tartışmaya işaret ederek Meclis’in olduğu yerde kalması gerektiğini dile getiren Taçoy, Meclis altyapısı ve personeliyle ilgili eksikliklerin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

E-devlet çalışmaları kapsamında Meclis’te gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getiren Taçoy, bunun için ihtiyaç duyulan

altyapının sağlanması için atılabilecek adımlar olduğunu anlattı.

Milletvekillerinin verimliliğinin artabilmesi için yeterli çalışmayı ve araştırmayı yapabilecekleri ortamın sağlanabilmesi gerektiğini anlatan Taçoy, dünyanın her yerinden milletvekillerinin danışmanları ve yardımcıları bulunduğunu kaydetti.

Hasan Taçoy, hükümetin, DAÜ akademik personeline siyaset yasağının kaldırılması kararıyla ilgili bilgi istedi.

Meclis’te geçici, KTHY’den ve ETİ’den gelen dahil tüm personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

UBP Milletvekili Dursun Oğuz da konuşmasında önceki dönemde geçici personelin kadrolanması için hazırlanan yasanın en kısa sürede sonuçlandırılmasını istedi.

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da geçicilerin kadrolanması konusuna siyasi kaygılarla bakılmamasını istedi.

Yasanın hazırlanması süreciyle ilgili bilgi veren Amcaoğlu, Meclis’in görevini yaparak yasayla ilgili süreci sonuçlandırmasını talep etti.

Amcaoğlu, Hukuk Komisyonu’nun hayata geçirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini de istedi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin önceki dönemdeki faaliyetlerini sıraladı.

Sibel Siber’in başkanlığı döneminde Meclis salonunun yenilendiğini, İdari İşler Komitesi çalışma odasının tadil edildiğini, Meclis web

sayfasının yenilendiğini dile getiren Uluçay, yapılan diğer faaliyetleri aktardı.

Uluçay, Arıklı’nın Meclis TV’deki kesintiyle ilgili sorusuna cevaben, “Meclis’te bugüne kadar sansür uygulanmamıştır. Bugünden sonra da uygulanmayacaktır” dedi.

Bütçe görüşmelerinde Meclis’in temposunun komitenin temposuyla paralel bir seyir arz ettiğini dile getiren Uluçay, 2018 bütçesini hızlı şekilde tamamlamak için ortaya konan takvime işaret etti.

Yeni dönemde yasama faaliyetlerinin etkinleştirilmesini öngördüklerini anlatan Uluçay, Meclis’in dış ilişkilerinin daha da etkinleşmesine önem verdiklerini kaydetti.

Uluçay, personelin görev ve yetkilerinin belirlenmesi konusu, Hukuk Komisyonu ve geçicilerin kadrolamasını öngören yasayla ilgili çalışma yürüteceklerini de söyledi.

Son konuşmayı yapan Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise Meclis’te seyirci bölümüyle Genel Kurul salonunu ayıran cam panonun renginin koyulaştırılmasını ve alçaltılmasını istedi.

Denktaş, ayrıca bütçe görüşmeleri için yeni bir sistem kurulmasını, sabah belirli bir saate kadar herkesin konuşma yapmasını ardından belirli bir saatte oylama yapılmasını, böylece çok geç saatlere kadar görüşmenin sürmemesini önerdi.

Denktaş, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan örtülü ödeneğin Maliye Bakanlığı’nın kontrolü altında olduğunu ancak nerede kullanıldığının açıklanamayacağını söyledi.

Örtülü ödeneğin tartışılmasının doğru olmadığını anlatan Denktaş, özellikle Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinin tartışılmasından vazgeçilmesini istedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi bütçesi oy birliğiyle kabul edildi ve Başbakanlık bütçesinin görüşülmesine geçildi.