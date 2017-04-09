4 adımda cildinizi mükemmelleştirin

Günlük uygulayacağınız basit adımlarla mükemmel görünebilirsiniz.

Cildinizi daha pürüzsüz ve canlı görünmesi için uzun uğraşlar vermenize gerek yok. Günlük uygulayacağınız basit adımlarla mükemmel görünebilirsiniz.

1. Temizleme

Öncelikle köpürmeyen bir temizlik ürünü tercih edin. Su ile etkileşime girdiğinde köpüren maddeler SLS içerirler ve cildinizin daha da kurumasına neden olurlar. Makyaj yapıyorsanız önce makyajınızı çıkarın ve yüzünüzü yıkayın.

2. Tonlama

Cildin dokusunu düzleştiren, gözenekleri temizleyen ve cildin bakımını kolaylaştıran bir asidik tonik kullanın. Yağlı bir cildiniz varsa özellikle salisilik asit olanları tercih edin.

3. Nemlendirme

Cildinizin türüne bağlı olarak kreminizi seçin. Bu kremin kapatıcı özelliğe olmadığından emin olun. Krem, ek nem ve beslenme sağlayan koruyucu bir kapaktır. Ekstra bakım için serum ürünleri tercih edebilirsiniz.

4. Güneş kremi

Güneş kremi kullanarak, güneş ışınlarının cildinize verebileceği zararları minimuma indirebilirsiniz. Güneş kremi kullanmak için yaz aylarında olmak gerekmiyor. Gün ışığına çıktığınız her gün güneş kremi kullanabilirsiniz.